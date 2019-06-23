ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Монте-Кристо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - Jazz Jam Session. FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 - урбанистический форум. Технопрарк, улица Республики. 142.
С 9:00 - форум "Утро". ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.
В 1934 году столица Украины перенесена из Харькова в Киев.
В 1935 году в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.
В 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамён к мавзолею Ленина.
В 1963 году в студии Би-Би-Си в английской столице городе Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.
В 1994 — на сессии Совета ЕС на высшем уровне, проходившей на о-ве Керкира (Корфу), Президент РФ Ельцин подписал "Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского союза", которое вступало в силу 1 декабря 1997 года. В соответствии с ним были созданы Совет сотрудничества между Россией и ЕС, который является главным координирующим органом на уровне министров, и другие совместные органы.
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