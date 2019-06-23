24
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 23 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - "Монте-Кристо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - Jazz Jam Session. FABRIC BAR, ул.Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 9:00 - урбанистический форум. Технопрарк, улица Республики. 142.

С 9:00 - форум "Утро". ТПКУ, улица Клары Цеткин, 39.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1812 году армия Наполеона, перейдя реку Неман, вторглась на территорию Российской империи. Началась Отечественная война 1812 года.

В 1934 году столица Украины перенесена из Харькова в Киев.

В 1935 году в Тбилиси открылась первая в СССР детская железная дорога.

В 1945 году состоялся Парад Победы на Красной площади. Парад принимал маршал Советского Союза Георгий Жуков. Командовал парадом Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский. Кульминацией парада стало бросание нацистских штандартов и знамён к мавзолею Ленина.

В 1963 году в студии Би-Би-Си в английской столице городе Лондоне впервые продемонстрирован бытовой видеомагнитофон.

В 1994 — на сессии Совета ЕС на высшем уровне, проходившей на о-ве Керкира (Корфу), Президент РФ Ельцин подписал "Соглашение о партнёрстве и сотрудничестве Российской Федерации и Европейского союза", которое вступало в силу 1 декабря 1997 года. В соответствии с ним были созданы Совет сотрудничества между Россией и ЕС, который является главным координирующим органом на уровне министров, и другие совместные органы.

Теги: история , повестка
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