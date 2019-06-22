ДЛЯ ВСЕХ
9:00 - занятие по оздоровительному цигун в рамках проекта #спортивныйзаряд. Гилевская роща.
11:00, 12:30 - "Волшебный горшочек". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
9:00-15:00 - акция "Доктор с вами" во всех поликлиниках Тюмени.
12:00 - "Сказка о царе Салтане". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00 - "Принцесса на горошине"; 12:00 - "38 попугаев". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - "Шесть блюд из одной курицы". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:30 - концерт Тюменского филармонического оркестра в ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Вход свободный.
19:00 - "Jesus Christ Superstar". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
4:00 - акция "Свеча памяти" на Исторической площади у музея "Городская дума".
9:00 - старт патриотической экспедиции "Сибиряки: дорогами побед". Аграрный университет Северного Зауралья, улица Республики, 7. Дополнительная информация по тел. 8-922-261-65-87.
12:00 - возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню памяти и скорби, у мемориала "Память" (Республики, 142), в 12:45 - у мемориала "Вечный огонь", (Ленина, 2).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1889 году Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.
В 1921 году в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.
В 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны.
В 1994 году в Брюсселе подписан Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы "Партнёрство во имя мира".
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