22
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 21 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

9:00 - занятие по оздоровительному цигун в рамках проекта #спортивныйзаряд.  Гилевская роща.

11:00, 12:30 - "Волшебный горшочек". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

9:00-15:00 - акция "Доктор с вами" во всех поликлиниках Тюмени.

12:00 - "Сказка о царе Салтане". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

10:00 - "Принцесса на горошине"; 12:00 - "38 попугаев". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Шесть блюд из одной курицы". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:30 - концерт Тюменского филармонического оркестра в ТРЦ "Тюмень Сити Молл". Вход свободный.

19:00 - "Jesus Christ Superstar". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

4:00 - акция "Свеча памяти" на Исторической площади у музея "Городская дума".

9:00 - старт патриотической экспедиции "Сибиряки: дорогами побед". Аграрный университет Северного Зауралья, улица Республики, 7. Дополнительная информация по тел. 8-922-261-65-87.

12:00 - возложение гирлянд, венков и цветов, посвященное Дню памяти и скорби, у мемориала "Память" (Республики, 142), в 12:45 - у мемориала "Вечный огонь", (Ленина, 2).

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1889 году Германия первой в Европе вводит пенсии по старости.

В 1921 году в Москве вступила в действие первая радиотрансляционная сеть.

В 1941 году нацистская Германия напала на Советский Союз, нанеся удар по военным и стратегическим объектам и городам. Начало Великой Отечественной войны. 

В 1994 году в Брюсселе подписан Протокол об основах сотрудничества России и НАТО в рамках программы "Партнёрство во имя мира".

Теги: история , повестка
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