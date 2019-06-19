ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Легенда о вольном городе". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00, 19:00 - "Карлик Нос". Пермский академический театр. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
21:00 - вечер кино на террасе: "Звезда родилась". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. вход свободный, подробности здесь.
22:00 - "Маленькие трагедии". Пермский академический Театр. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание Тюменской облдумы, улица Республики, 52.
11:00 - пресс-конференция "Итоги работы на водных объектах за первое полугодие. Подготовка к летнему купальному сезону в Тюменской области" с участием начальника Государственной инспекции по маломерным судам ГУ МЧС России по Тюменской области Сергея Каплина. ом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
С 12:00 - форум "Утро". Аккредитованные СМИ. Программа здесь.
14:00 - открытие интерактивной выставки о советском прошлом. Музей частных коллекций, улица Парфенова, 40, тел. (3452) 30-39-59.
17:00 - презентация книги "ЗАМ, или Сашины люди" Виктора Строгальщикова. Литературно-краеведческий центр, улица Первомайская, 14, тел. 46-45-79.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1803 году в Санкт-Петербурге в саду Кадетского корпуса состоялся первый в России полёт на воздушном шаре.
В 1840 году Сэмюэл Морзе запатентовал телеграф.
В 1881 году в Нижнем Новгороде проведена первая в России линия телефонной связи.
В 1933 году создана генеральная прокуратура СССР.
В 1954 году через Дунай между Болгарией и Румынией открыт "Мост дружбы".
В 1993 году совершён первый пробный железнодорожный рейс по Евротоннелю под Ла-Маншем.
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