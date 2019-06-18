19
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Рыжий чулок". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

11:40 - "Сказки Пушкина". Пермский театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

20:00 - "Маленькие трагедии". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Все, что вы хотели знать о сексе, но боялись спросить" / Everything You Always Wanted to Know About Sex * But Were Afraid to Ask (1972). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

21:00 - вечер кино на террасе: "Дэдпул". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. вход свободный, подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 -пресс-конференция "Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби, о проекте регионального отделения Общероссийского общественного движения "Бессмертный полк России" "Священная война". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru 

12:00 - открытие выставки художника Евгения Корнильцева. 5-й этаж облдумы, улица Республики, 52.

13:00  - пресс-тур на площадку форума "Утро". Тел. 8-922-395-05-73.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1809 году Боргоский сейм утвердил образование Финского государства и вхождение его в состав России на правах автономии.

В 1862 году рабовладение запрещено на всей территории США.

В 1919 году в Советской России учреждён Государственный гидрологический институт.

В 1920 году Совнарком РСФСР образовал Всероссийскую Чрезвычайную комиссию по ликвидации безграмотности.

В 1999 году вышла первая версия (1.0 Beta) популярнейшего онлайн-шутера Counter-Strike.

Теги: история , повестка , пресс-конференции
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