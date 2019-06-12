13
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 12 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - "Бременские музыканты". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

18:00 - цирковое представление "Машкин двор". ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26. Подробности здесь.

19:00 - спектакль "Я=корова" (18+). "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

20:00 - #2Маши. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Проведение в Тюмени XXX Всероссийского олимпийского дня, приуроченного к 125-летнему юбилею Международного олимпийского комитета". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1860 году учрежден Государственный банк России.

В 1892 году в Киеве пущен первый в Российской империи электрический трамвай.

В 1924 году Совнарком РСФСР принял постановление "Об организации кинодела в РСФСР". Создано "Совкино". Идеологические функции передавались республиканским наркоматам просвещения, монополию на прокат картин брало на себя государство.

В 1961 году в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.

В 2000 году состоялась первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.

Теги: повестка
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