ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Бременские музыканты". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
18:00 - цирковое представление "Машкин двор". ДКиТ "Торфяник", улица Малышева, 26. Подробности здесь.
19:00 - спектакль "Я=корова" (18+). "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
20:00 - #2Маши. "Максимилианс", улица 50 лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Проведение в Тюмени XXX Всероссийского олимпийского дня, приуроченного к 125-летнему юбилею Международного олимпийского комитета". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1860 году учрежден Государственный банк России.
В 1892 году в Киеве пущен первый в Российской империи электрический трамвай.
В 1924 году Совнарком РСФСР принял постановление "Об организации кинодела в РСФСР". Создано "Совкино". Идеологические функции передавались республиканским наркоматам просвещения, монополию на прокат картин брало на себя государство.
В 1961 году в Калуге Юрий Гагарин заложил первый камень в фундамент здания первого в мире музея космонавтики.
В 2000 году состоялась первая встреча между лидерами Северной и Южной Кореи.
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