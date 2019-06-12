ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - велопарад и велофестиваль в День России. Старт от Центральной площади.
12:00 - XXV Областной фестиваль национальных культур "Мост Дружбы". Цветной бульвар.
15:00 - бал в "Доме Машарова", улица Ленина, 24. Пдробности здесь.
17:00 - открытие выставки "Сокровища музеев России". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
19:00 - старт бесплатных тренировок в рамках проекта "Здравый смысл". Разминку перед ней проведут борцы греко-римского стиля Владимир и Виталий Ильницкие. Набережная.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1849 году Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.
В 1920 году состоялось официальное открытие Панамского канала. Первое судно прошло через канал в августе 1914 года.
В 1955 году в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.
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