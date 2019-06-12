12
июня

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 11 июня 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00 - велопарад и велофестиваль в День России. Старт от Центральной площади.

12:00 - XXV Областной фестиваль национальных культур "Мост Дружбы". Цветной бульвар.

15:00 - бал в "Доме Машарова", улица Ленина, 24. Пдробности здесь.

17:00 - открытие выставки "Сокровища музеев России". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.

19:00 - старт бесплатных тренировок в рамках проекта "Здравый смысл". Разминку перед ней проведут борцы греко-римского стиля Владимир и Виталий Ильницкие. Набережная.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1849 году Льюис Хаслетт запатентовал противогаз.

В 1920 году состоялось официальное открытие Панамского канала. Первое судно прошло через канал в августе 1914 года.

В 1955 году в Якутии открыто первое крупное месторождение алмазов.

Теги: повестка
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