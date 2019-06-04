ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Легенда о вольном городе", премьера. "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Дню России посвящается". Закрытие симфонического сезона. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Лукоморье": праздничная программа по произведениям Пушкина. ДК "Водник", ул.Судоремонтная, 1а. Участие бесплатное.
20:00 - кинопоказ: "Игры разумов" / "Профессор и Безумец" / The Professor and the Madman (2019). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1706 году в Москве открыт военный госпиталь. Ныне это Главный военный клинический госпиталь имени Н. Н. Бурденко.
В 1744 году в Петербурге основана Порцелиновая мануфактура — первое в России и одно из старейших в Европе фарфоровых производств.
В 1783 году французские изобретатели братья Монгольфье в родном городке Анноне запустили на высоту 500 м первый в мире тепловой аэроста.
В 1910 году первый в России полёт на самолёте отечественной конструкции совершил в Киеве его создатель профессор политехнического института князь А. С. Кудашев. Через 11 дней там же поднял в воздух свой самолёт студент И. И. Сикорский, а 19 июня в Гатчине на самолёте конструкции инженера Я. М. Гаккеля взлетел В. Ф. Булгаков.
В 1929 году Совет труда и обороны принял постановление о повсеместной организации машинно-тракторных станций (МТС).
В 1945 году военачальники союзных держав Жуков, Эйзенхауэр, Монтгомери и Латр де Тассиньи подписали в Берлине Декларацию о поражении Германии и принятии верховной власти там правительствами СССР, США, Великобритании и Франции. Разделение Берлина на оккупационные зоны.
В 1954 году открылся Московский театр эстрады.
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