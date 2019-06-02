ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Минута славы", спектакль-концерт. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Мультсимфония", Тюменский филармонический оркестр. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1785 году француз Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара, скинув в нём собаку с высоты 300 метров.
В 1837 году под Лондоном открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.
В 1896 году подписан секретный договор, по которому Китай позволил России строить Китайско-Восточную железную дорогу.
В 1954 году в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета.
В 1962 году случилась катастрофа Boeing 707 в Париже. Погибли 130 человек — первая в истории катастрофа реактивного самолёта с более чем 100 погибшими.
В 1980 году вследствие сбоя компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны.
В 2004 году в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, "Немо 33" — его глубина составляет 33 метра.
В 2006 году парламент Черногории провозгласил независимость страны.
В 2010 году стартовал третий этап проекта Марс-500.
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