ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Теремок", музыкальная сказка для самых маленьких. Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - открытие летнего органного фестиваля. Католический костел св. Иосифа, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
19:00 - "Три товарища". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Онегин". "Космос", улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Три билборда на границе Эббинга, Миссури" / Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание городской думы, улица Первомайская, 20.
11:00 - пресс-конференция, посвященная открытию выставки живописи и графики Игоря и Надежды Щетининых "Путь". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1631 году — первый выход La Gazette — первой французской газеты.
В 1941 году — захват и оккупация вермахтом острова Крит.
В 1959 году на острове Уайт (Англия) прошло первое испытание судна на воздушной подушке.
В 1995 году в России введена в обращение стотысячная купюра.
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