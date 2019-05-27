ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00, 22:00 - "Ш.Холмс, д-р Ватсон. Идеальное преступление". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - танцевальное шоу "Дорога домой". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мозгобойня". "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году Михаил Кутузов заключил Бухарестский мир с турками, по которому Россия получила Бессарабию и устье Дуная, а также освободила южные войска для предстоящей кампании против Наполеона. Закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.
В 1858 году заключён русско-китайский Айгунский договор, по которому Амурская область вошла в состав России, а Уссурийский край признан совместной собственностью.
В 1921 году X конференция РКП(б) приняла курс на "Новую экономическую политику" (НЭП).
В 1958 году Совет Министров СССР подписал постановление о создании Выставки достижений народного хозяйства СССР (ВДНХ).
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