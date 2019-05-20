ДЛЯ ВСЕХ
17:00 — Мини-мисс 2019. КЗ "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. ПОдробности, билеты здесь.
19:00 — Наталья Сенчукова и Виктор Рыбин. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Джаз-квартет Marthe (Франция). Филармония, улица республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:00 - пресс-конференция о готовности школ Тюменской области к проведению ЕГЭ -2019. Школа №63, улица Широтная, 181а. Тел. +7-904-492-20-11, 599-449 , email: eremeeva-ii@ural.rt.ru.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1851 году в Австралии обнаружено первое золото.
В 1864 году — окончание русско-черкесской войны.
В 1904 году в Париже основана ФИФА — Международная федерация футбола.
В 1945 году Сирия и Ливан провозгласили свою независимость от Франции.
В 1979 году Элтон Джон дал в Ленинграде первый из восьми концертов в Советском Союзе, став первой западной звездой рок-музыки, выступившей в СССР.
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