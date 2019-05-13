ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - большой театральный капустник. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
16:00 - "Крейцерова соната"; 19:00 - "Соло для часов с боем". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Cosmic Love", концерт-медитация. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:30 - пресс-конференция с тюменскими победителями Всероссийского конкурса "Доброволец России 2018".
12:00 - пресс-конференция "О событийных мероприятиях для предпринимательского сообщества, запланированных к проведению в мае 2019 года". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
12:00-15:00 - старт Всероссийской акции "Добровольцы – детям", городской семейный праздник. ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Тел.: 68-84-59 (доб. 106), 8-919-956-5361.
14:00 - круглый стол "Развитие инклюзивного среднего профессионального образования в Тюменском регионе". Западно-Сибирский государственный колледж, улица Рылеева, 34. Тел.: 8-963-060-0-090, (3452)-56-93-93.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1906 году открылось движение поездов в Симплонском тоннеле (Альпы). Он соединяет Швейцарию и Италию на высоте 700 м, его длина — 19,8 км.
В 1948 году провозглашена независимость государства Израиль.
В 1955 году СССР, Албания, Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, Чехословакия подписали в Варшаве Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи.
В 2009 году запущен на орбиту телескоп "Гершель", названный в честь британского астронома Уильяма Гершеля.
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