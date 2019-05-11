ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 — "Дюймовочка"; 12:00 - "Три медведя". Театр кукол, улица Кирова. 36. Подробности, билеты здесь.
10:30 - финал Детской лиги дзюдо. Центр "Тюмень-дзюдо", улица Валерии Гнаровской, 1. Вход свободный.
11:00 — "Умная собачка Соня". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
13:00 - открытие летнего бегового сезона. Ипподром, улица Клары Цеткин, 59. Вход свободный.
16:00 - Пасхальный коралловый благотворительный бал. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности здесь.
18:00 — "Гроза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - открытый урок "Аргентинское танго". Тайм-кафе "Пятый угол", улица Республики, 5а. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ "Снегоуборщик" / "Холодная погоня" / Cold Pursuit (2018). Fabric Bar, улица Молодежная. 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1935 году в американском городке Акрон, штат Огайо, основан первый клуб анонимных алкоголиков.
В 1944 году полным освобождением Крыма завершилась Крымская наступательная операция советских войск.
В 1949 году СССР официально прекратил блокаду Западного Берлина.
В 1967 году в Софии подписан новый договор о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между СССР и Болгарией.
В 2004 году в Англиканской церкви введена должность веб-священника, в обязанности которого входит опека нового прихода, который существует исключительно в сети.
В 2010 году запущен национальный домен верхнего уровня для России .рф, первый в Интернете домен на кириллице.
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