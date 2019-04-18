ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - 18:00 - специализированная выставка "Индустрия красоты и здоровья". Тюменская ярмарка, улица Севастопольская, 12, вход свободный.
11:30 - открытие выставки фотографа Сергея Киселева: фото спектаклей, репетиций и другие закулисные работы, которые фотограф собирал многие годы. Театр кукол, улица Кирова, 36.
19:00 - театр танца "Меркурий" из Карачаево-Черкессии. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Неуязвимый" / Unbreakable (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
22:00 - хиты русского рока в исполнении Сергея Снеговского. Сover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
13:30 - "Детство, опаленное войной": чествование ветеранов ВОВ. ДК села Успенское, улица Коммунаров, 1.
14:00 - круглый стол "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ". Облдума, улица Республики, 52.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.
В 1941 году Сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания еврейского государства в Израиле.
В 1970 году на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный "копейкой".
В 1971 году состоялся запуск первой советской орбитальной станции "Салют".
В 2000 году в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.
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