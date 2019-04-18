19
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 18 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - 18:00 - специализированная выставка "Индустрия красоты и здоровья". Тюменская ярмарка, улица Севастопольская, 12, вход свободный.

11:30 - открытие выставки фотографа Сергея Киселева: фото спектаклей, репетиций и другие закулисные работы, которые фотограф собирал многие годы. Театр кукол, улица Кирова, 36.

19:00 - театр танца "Меркурий" из Карачаево-Черкессии. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Неуязвимый" / Unbreakable (2000). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

22:00 - хиты русского рока в исполнении Сергея Снеговского. Сover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

13:30 - "Детство, опаленное войной": чествование ветеранов  ВОВ. ДК села Успенское, улица Коммунаров, 1. 

14:00 - круглый стол "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ". Облдума, улица Республики, 52.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1783 году Екатерина II подписала манифест о присоединении Крыма и Кубанской области к России.

В 1941 году Сенат США принял резолюцию о поддержке идеи создания еврейского государства в Израиле.

В 1970 году на главном конвейере Волжского автомобильного завода был собран первый ВАЗ-2101, позже прозванный "копейкой".

В 1971 году состоялся запуск первой советской орбитальной станции "Салют".

В 2000 году в Центральной Румынии открыто крупнейшее в Европе месторождение золота.

Теги: история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019