ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - 18:00 - специализированная выставка "Индустрия красоты и здоровья". Тюменская ярмарка, улица Севастопольская, 12, Выставочный зал. Подробности здесь.
11:00, 13:00 - детский спектакль "Как Настенька чуть кикиморой не стала". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Александр Малинин. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Не сыграль ли свадьбу?" на чувашском языке с русским синхроном. Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - зонг-опера Todd. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Удивительный мир Марвена"/ Welcome to Marwen (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по социальному развитию гордумы, 14:00 - заседание постоянной комиссии по экономическому развитию и бюджету. Городская дума, улица Первомайская, 20.
11:00 - открытие специализированной выставки "Индустрия красоты и здоровья". Тюменская ярмарка, улица Севастопольская, 12, Выставочный зал. Тел.: 48-69-49, 8-982-900-08-32.
13:30 - открытие выставки фотографий "Эпоха Эрвье" в рамках торжеств по случаю 110-летия Ю.Г. Эрвье; 14:00 - встреча ветеранов геологии, представителей органов власти и предприятий нефтегазовой отрасли, презентация книжного проекта "70 лет тюменской геологии: служа Отечеству" (1,2 том). Тел. 29-00-64 (СибНАЦ).
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1891 году Александр III подписал Рескрипт о строительстве Великого Сибирского пути (Транссиба).
В 1905 году Николай II подписал указ "Об укреплении начал веротерпимости", отменявший ряд вероисповедных ограничений, в частности в отношении "раскольников".
В 1968 году в СССР впервые вышла в эфир телепрограмма "В мире животных", которую тогда вёл Александр Згуриди.
В 2011 году на телеканале HBO состоялась премьера сериала "Игра престолов".
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