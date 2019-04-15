ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - Тюменский областной фестиваль народных промыслов и ремёсел. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Вход свободный.
19:00 - закрытие фестиваля "Владимир Спиваков приглашает". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Лесоповал". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - пресс-конференция "Новые услуги на Почте России" с участием директора Тюменского филиала Почты России Андрея Ершова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47.
11:00 - пресс-конференция об окончании зимнего спортивного сезона спортсменов ОСШОР Л. Н. Носковой и этапу сотрудничества с ПАО "Фортум". В пресс-конференции примут участие: директор ОСШОР Луиза Носкова; заместитель вице-президента ПАО "Фортум", директор по региональной политике по Западно-Сибирскому региону Евгений Шидяев; старшие тренеры по биатлон Николай Пархоменко и Виктория Пантова; старший тренер по лыжным гонкам Андрей Ярославцев; тренеры по биатлону Степан Волков, Владимир Клыков; биатлонисты Илья Анисимов, Александра Сычугова; лыжники Вероника Бакиева, Даниил Очетов, Егор Брагин. Тел.(3452) 59-52-47.
14:30 - отраслевое совещание департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63. Тел. 51-79-50.
16:00 - пресс-конференция с легендарными биатлонистами. Участники: Луиза Носкова,Галина Куклева, Ольга Кадргулова, Наталья Сёмина, Владимир Спирин, Владимир Черных., Александр Лапаев. ОСШОР по лыжным гонкам и биатлону Луизы НосковойЮ, улица Советская, 19 (напротив центрального входа в бизнес-отель "Евразия").
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1905 году в России создан первый профсоюз.
В 1932 году на Ленинградском радиозаводе налажен выпуск аппаратуры для радиоцентра и изготовлены первые российские телевизоры.
В 1934 году Постановлением ЦИК СССР учреждено почётное звание Герой Советского Союза.
В 2011 году вступил в действие договор о безвизовом пересечении границы между РФ и Турцией по общегражданским и служебным паспортам.
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