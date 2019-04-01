2
апреля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 апреля 2019
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - ансамбль "Березка". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Балет фламенко "Легенда о Ромео и Джульетте". ДК "Железнодорожник", улица Советская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - оркестр русских народных инструментов. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

С 9:00 - международная студенческая олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области. ФЦН. Тел. 8 (3452) 293-719.

10:00 - тюменский лесной надзор ведет воздушный мониторинг лесов с помощью беспилотника. Тел. 427-668.  

13:00 - фестиваль "Люди как люди" в рамках областного проекта "Жизнь без преград". "Музейляндия", улица Советская, 63. Тел. 569-393.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1950 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-2" под руководством Михаила Михайловича Сомова.

В 1966 году советский спутник "Луна-10" стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.

В 2012 году под Тюменью разбился пассажирский самолёт ATR-72, следовавший в Сургут. На борту лайнера авиакомпании UTair находились 39 пассажиров и четверо членов экипажа. При крушении самолёта выжили 12 человек. 31 человек, в том числе все члены экипажа, погибли.

В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределённый.

Теги: история , повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Май, 2019