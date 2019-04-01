ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - ансамбль "Березка". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Балет фламенко "Легенда о Ромео и Джульетте". ДК "Железнодорожник", улица Советская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - оркестр русских народных инструментов. ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 - международная студенческая олимпиада по нейрохирургии на приз губернатора Тюменской области. ФЦН. Тел. 8 (3452) 293-719.
10:00 - тюменский лесной надзор ведет воздушный мониторинг лесов с помощью беспилотника. Тел. 427-668.
13:00 - фестиваль "Люди как люди" в рамках областного проекта "Жизнь без преград". "Музейляндия", улица Советская, 63. Тел. 569-393.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1950 году организована научно-исследовательская станция "Северный полюс-2" под руководством Михаила Михайловича Сомова.
В 1966 году советский спутник "Луна-10" стал первым в мире космическим аппаратом, облетевшим Луну.
В 2012 году под Тюменью разбился пассажирский самолёт ATR-72, следовавший в Сургут. На борту лайнера авиакомпании UTair находились 39 пассажиров и четверо членов экипажа. При крушении самолёта выжили 12 человек. 31 человек, в том числе все члены экипажа, погибли.
В 2014 году Высший суд Австралии официально признал возможность людям определять свой пол как неопределённый.
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