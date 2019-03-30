31
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 30 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

Чемпионат России по биатлону в Тюмени. 13:00 - Масс-старт, 12,5 км, женщины. 15:55 - Масс-старт, 15 км, мужчины. Центр зимних видов спорта "Жемчужина Сибири". Для журналистов тел. 8-963-068-60-82.

10:00 - "Игрушки"; 12:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

10:00, 11:00 - "Умная собачка Соня"; 14:00 - "Пролетарская мельница счастья". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.

12:00, 16:00 - "Парад дрессуры и экзотики". Цирк, улица Первомайкая, 15. Подробности, билеты здесь.

18:00 - "Смешные деньги". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Аквариум". ДК "Нефстяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1814 году в 2 часа утра в селении Лавилет подписана капитуляция Парижа, фактически положившая конец Наполеоновским войнам. Во французскую столицу с триумфом вошли русские войска во главе с императором Александром I.

В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. Конструктор башни Гюстав Эйфель водрузил на вершине башни французский флаг. Взбираться наверх тогда приходилось по ступенечкам.

В 1901 году выпущен первый автомобиль "Mercedes-Benz".

В 1909 году заложен пассажирский лайнер "Титаник".

В 1965 году дала ток первая в СССР Паужетская экспериментальная геотермальная электростанция (Камчатка).

В 1992 году Башкирская АССР преобразована в Республику Башкортостан в составе Российской Федерации

В 1999 году вышел в свет один из самых знаменитых научно-фантастических фильмов — "Матрица".

Теги: история , повестка
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