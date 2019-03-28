29
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 28 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

18:00 - музыкальные вечер в Музейном комплексе имени Словцова: популярные эстрадно-джазовые композиции на гитаре исполнит участник группы "Чехов Бэнд" Виталий Бартоломей. Улица Советская, 63, вход свободный.

19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 -  "Камерата Сибири" и орган. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "Русская народная почта". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль-воспоминание "Внешние побочные". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - спектакль "На струнах дождя". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

14:00 - пресс-конференция "Мы помним!" с участием руководителя ТРОО ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Владимира Сбитнева, представителей ветеранских организаций. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1823 году в Николаеве заложен первый русский паровой военный корабль "Метеор".

В 1911 году в Санкт-Петербурге учрежден Российский олимпийский комитет.

В 1974 году американский космический аппарат Mariner 10 сделал фотографии планеты Меркурий. В Китае, в окрестностях города Сиань, местные жители случайно обнаружили "Терракотовую армию", захороненную более 2 тыс. лет назад.

Теги: досуг , история , повестка , спектакли
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