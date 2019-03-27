28
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 27 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00 - спектакль "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

18:00  - открытая лекция "Петров-Водкин и "4 искусства": вне времени". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.

19:00 - "Крейцерова соната", "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Орган, голос и медные трубы". Католический костел, улица Ленина, 7. Подробности здесь.

20:00 - кинопоказ: "Середина 90-х" / Mid90s (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Выявление и расследование преступлений коррупционной направленности на транспорте (железнодорожном, водном, воздушном) в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.

15:00 - презентация выставки "Волшебный мир театра" в честь Года театра. ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1462 году Иван III стал правителем Великого княжества Московского.

В 1776 году в Москве основан Большой театр.

В 1857 году в Санкт-Петербурге открыта первая в России женская гимназия.

В 1930 году города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара.

В 1979 году произошла одна из самых тяжёлых аварий в истории ядерной энергетики — авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США.

Теги: история , повестка
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