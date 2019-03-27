ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - спектакль "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - открытая лекция "Петров-Водкин и "4 искусства": вне времени". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
19:00 - "Крейцерова соната", "Кадриль". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Орган, голос и медные трубы". Католический костел, улица Ленина, 7. Подробности здесь.
20:00 - кинопоказ: "Середина 90-х" / Mid90s (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Выявление и расследование преступлений коррупционной направленности на транспорте (железнодорожном, водном, воздушном) в Тюменской области". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
15:00 - презентация выставки "Волшебный мир театра" в честь Года театра. ТОНБ, улица Орджоникидзе, 59.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1462 году Иван III стал правителем Великого княжества Московского.
В 1776 году в Москве основан Большой театр.
В 1857 году в Санкт-Петербурге открыта первая в России женская гимназия.
В 1930 году города Константинополь и Ангора получили новые турецкие названия — Стамбул и Анкара.
В 1979 году произошла одна из самых тяжёлых аварий в истории ядерной энергетики — авария на АЭС Три-Майл-Айленд, США.
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