ДЛЯ ВСЕХ
12:00 - спектакль "Волшебное кольцо". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
18:00 - вокальная группа ViVA. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Молодые солисты Большого театра России". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Мольер". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль-концерт "Юбилей, или Все что угодно!" "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А, Подробности, билеты здесь.
19:00 - большой ретро-концерт "Дискотека СССР". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Куда приводят мечты" /What Dreams May Come (1998). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:00 - отборочный этап VII Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia). Техникум индустрии питания, коммерции и сервиса", улица Киевская, 63. Тел. 8 (3452) 27-36-05.
11:00 - пресс-конференция "Первые итоги проекта "Тобол" с участием гендиректора кинокомпании "Solivs" и продюсера фильма "Тобол" Олега Урушева. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. 8-922-397-67-43.
11:00 - инклюзивный театр для одиноких пожилых людей и детей с ограниченными возможностями. Солнечный проезд, 10/1. Тел. 50-21-70.
14:00 - пресс-конференция "Социальные законопроекты партии Справедливая Россия, отклоненные думским большинством". Депутаты облдумы Владимир Пискайкин, Сергей Морев и депутаты гордумы - Владимир Гороховцев, Сергей Плесовских. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел.: (3452) 59-52-47, 8-922-397-67-43, е-mail: manager@t-l.ru
15:00 - заседание Общественной палаты Тюменской области с участием губернатора Александра Моора, директора департамента информационной политики Павла Белявского. Улица Советская 61, большой зал. Аккредитация - lar72@oprf72.ru
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1854 году в США запатентован керосин Абрахамом Гесснером.
В 1878 году русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).
В 1893 году начала работу первая в мире телефонная компания "Александр Белл".
В 1953 году в СССР объявлена амнистия политзаключённых, отменены приговоры на срок меньше пяти лет.
В 1968 году во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.
В 2011 году Россия перешла на постоянное летнее время. Дальнейший переход на зимнее и летнее время отменён распоряжением президента РФ Дмитрия Медведева.
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