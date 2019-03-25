26
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 25 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00 - спектакль "Приключения Незнайки и его друзей". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Алексей Архиповский: Паганини русской балалайки. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Emin. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

20:00 - кинопоказ: "Пылающий" / Burning (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

15:00 - пресс-конференция, посвященная презентации и старту Первого чемпионата Тюмени по новой социальной обучающей игре "Мой выбор". Приемная Общественной палаты Тюменской области, улица Котовского, 54.

Образовательная программа для подростков и наставников в рамках проекта "Шанс.ПрофBox":  14:30 -  "Тележурналистика": съемки в ток-шоу телеканала "Тюменское время", улица Орджоникидзе, 59. 15:00 - экскурсия в "Медиаполис", улица Чернышевского 2А, к12. Тел. 8-982-924-20-48.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1837 году в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

В 1845 году в США запатентован медицинский пластырь.

В 1851 году в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.

В 1872 году в России выпущена первая почтовая карточка.

В 1928 году Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.

В 1934 году в Британии введены экзамены на вождение автомобиля.

В 1953 году Лаврентий Берия представил в Президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. На следующий день проект был утверждён Президиумом ЦК.

В 1989 году впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.

В 1996 году Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.

Теги: история , повестка
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