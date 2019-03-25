ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - спектакль "Приключения Незнайки и его друзей". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Алексей Архиповский: Паганини русской балалайки. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Emin. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Пылающий" / Burning (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
15:00 - пресс-конференция, посвященная презентации и старту Первого чемпионата Тюмени по новой социальной обучающей игре "Мой выбор". Приемная Общественной палаты Тюменской области, улица Котовского, 54.
Образовательная программа для подростков и наставников в рамках проекта "Шанс.ПрофBox": 14:30 - "Тележурналистика": съемки в ток-шоу телеканала "Тюменское время", улица Орджоникидзе, 59. 15:00 - экскурсия в "Медиаполис", улица Чернышевского 2А, к12. Тел. 8-982-924-20-48.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1837 году в Санкт-Петербурге в помещении Общества поощрения художеств состоялся первый розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.
В 1845 году в США запатентован медицинский пластырь.
В 1851 году в Костроме открыт памятник Ивану Сусанину.
В 1872 году в России выпущена первая почтовая карточка.
В 1928 году Совнарком СССР постановил увеличить число исправительно-трудовых колоний.
В 1934 году в Британии введены экзамены на вождение автомобиля.
В 1953 году Лаврентий Берия представил в Президиум ЦК проект амнистии, согласно которому подлежало немедленному освобождению около половины людей, находящихся в заключении. На следующий день проект был утверждён Президиумом ЦК.
В 1989 году впервые на альтернативной основе в СССР прошли выборы народных депутатов.
В 1996 году Международный валютный фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларов — самый большой кредит в истории МВФ.
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