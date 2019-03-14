15
марта

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 марта 2019
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:00 - "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

16:00 - ЛитМост с писательницей Татьяной Степановой. Тюменская областная научная библиотека, пресс-центр, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.

18:30 - Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Open kids". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

19:00 - Мари Краймбрери. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Призраки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:00 - "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь

19:00 - спектакль "Коробочка и Чи-чи-ков", молодёжный театр "Май". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.

19:00 - ансамбль цыганской песни "Милай". ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.

20:00 - кинопоказ: "Две королевы" / Mary Queen of Scots (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Всемирный день прав потребителей "Цифровой мир: надежные смарт-устройства" с участием главного санитарного врача Галины Шарухо. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.

12:00 - пресс-конференция "Особенности получения лицензий для добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами или огородническими некоммерческими товариществами. Всемирный день водных ресурсов". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1812 году основано первое русское поселение в Калифорнии — колония Росс.

В 1822 году Александр I утвердил решение Государственного совета "Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение".

В 1906 году зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".

В 1917 году российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Одновременно с этим в Подмосковье была найдена значимая Державная икона Богородицы, связываемая с русской монархией и в честь которой 15 марта теперь празднуется православный праздник.

В 1938 году в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.

В 1985 году зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com).

В 1990 году Михаил Сергеевич Горбачёв принёс присягу в качестве Президента СССР.

Теги: история , повестка , спектакли
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