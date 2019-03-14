ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - ЛитМост с писательницей Татьяной Степановой. Тюменская областная научная библиотека, пресс-центр, улица Орджоникидзе, 59. Подробности здесь.
18:30 - Чувашский государственный академический ансамбль песни и танца. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Open kids". ДК "Нефтяник". улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Мари Краймбрери. КТЗ "Байконур", улица Максима Горького, 44/3. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Призраки". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Поместье ворона". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь
19:00 - спектакль "Коробочка и Чи-чи-ков", молодёжный театр "Май". "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ансамбль цыганской песни "Милай". ДК "Поиск", улица Александра Пушкина, 10.
20:00 - кинопоказ: "Две королевы" / Mary Queen of Scots (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
11:00 - пресс-конференция "Всемирный день прав потребителей "Цифровой мир: надежные смарт-устройства" с участием главного санитарного врача Галины Шарухо. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
12:00 - пресс-конференция "Особенности получения лицензий для добычи подземных вод садоводческими некоммерческими товариществами или огородническими некоммерческими товариществами. Всемирный день водных ресурсов". Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Тел. +7-922-397-67-43.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году основано первое русское поселение в Калифорнии — колония Росс.
В 1822 году Александр I утвердил решение Государственного совета "Об отсылке крепостных людей за дурные поступки в Сибирь на поселение".
В 1906 году зарегистрирована компания "Роллс-Ройс".
В 1917 году российский император Николай II подписал отречение от престола в пользу своего брата Михаила Александровича. Одновременно с этим в Подмосковье была найдена значимая Державная икона Богородицы, связываемая с русской монархией и в честь которой 15 марта теперь празднуется православный праздник.
В 1938 году в Саудовской Аравии обнаружена первая нефть.
В 1985 году зарегистрирован первый домен в зоне .com (symbolics.com).
В 1990 году Михаил Сергеевич Горбачёв принёс присягу в качестве Президента СССР.
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