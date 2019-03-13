ДЛЯ ВСЕХ
10:45, 12:45 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Господа Головлевы". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - ретро-хиты в исполнении эстрадно-джазового оркестра "Золотая труба". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:00 - шоу под дождем II "Дышу тобой". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - концерт "Я Евдокимов". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
20:00 - кинопоказ: "Рома" / Roma (2018). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - презентация новой формы господдержки субъектов МСП - производственников. 11:00 - подход экспертов к прессе: представители департамента инвестиционной политики ТО и ГК "Цифра". Аккредитация в мессенджер на номер: 89123867001.
10:00 - ХII Национальная научно-практическая конференция с международным участием "Организация и безопасность дорожного движения". ТИУ, улица Мельникайте, 72, ауд. 320.
17:30 - родительское собрание в винзилинском детсаде, в котором реализуется "Здоровое поколение 4+" регионального проекта "Регион здоровья". Аккредитация по тел. 8-982-932-14-30. Просьба указать, есть ли необходимость организовать транспорт для журналистов из Тюмени.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1899 году открыта железнодорожная ветка Пермь-Котлас, строившаяся по указу Николая II с 13 мая 1895 года на государственный счет. Впоследствии она стала одной из крупнейших железнодорожных магистралей России и стала соединять Сибирь и Урал с Центральной Россией.
В 1956 году американская компания Ampex продемонстрировала первый в мире видеомагнитофон VR-1000.
В 1990 году из Конституции СССР исключена статья 6 о руководящей роли КПСС.
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