ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 16:00 - сказки Сороки-белобоки. Рукавичка"; 12:00 - "Сказка про Слона и Крокодила". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 17:00 - спектакль "Приключения подводных жителей". "Космос", улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Ёжик, Медвежонок и дырпыр"; 18:00 - "Светлые души". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
17:00 - спектакль "А где мне взять такую тёщу". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63.
18:00 - сказка в трех действиях "Обыкновенное чудо". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
18:00 - Евгений Григорьев (ЖЕКА) с программой "Чартер на любовь". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
18:30 - "Фатирник". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, 2 этаж. Вход свободный. Подробности здесь.
19:00 - Сергей Безруков & группа KRЁSTNIY PAPA. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1891 году Александр III подписал именной высочайший указ, данный министру путей сообщений, о строительстве Транссибирской железной дороги.
В 1918 году столица Советской России перенесена из Петрограда в Москву.
В 1937 году московский телецентр на Шаболовке осуществил первую в СССР опытную передачу электронного телевидения в эфир.
В 1959 году в Нью-Йорке на ярмарке игрушек продемонстрирована новинка — кукла по имени Барби.
В 2011 году шатл "Дискавери" завершил свою 27-летнюю карьеру, совершив успешное последнее приземление в космическом центре имени Кеннеди во Флориде.
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