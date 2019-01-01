ДЛЯ ВСЕХ
11:00, 14:00, 16:30 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 10:30, 12:00,14:30 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
10:00, 12:00, 17:00 - "Новогоднее настроение", 14:00 - "Морозко". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - Цирк на воде в поисках Деда Мороза, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - "Здравствуй, Новый год!", игровая программа для всей семьи. Экопарк "Затюменский".
14:00 - праздничая программа на Цветном бульваре.
19:00 - "Мирандолина". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - CORTOESPAÑA: короткометражное кино из Испании. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4, этаж 2. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1839 году Луи Дагер произвёл первую фотосъёмку Луны.
В 1910 году в Москве впервые состоялись соревнования летающих авиамоделей.
В 1916 году основано Русское ботаническое общество.
В 1942 году в ходе Великой Отечественной войны завершена Керченско-Феодосийская десантная операция.
В 1956 году в ФРГ созданы первые отряды регулярной армии — бундесвера.
В 1992 году - в России объявлено о либерализации цен, начало радикальных экономических реформ в стране.
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