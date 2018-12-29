30
декабря

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 29 декабря 2018
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

10:00, 12:30, 15:00 - "Битва магов, или Выпускной в школе волшебников"; 10:30, 12:00,14:30 - "Умка". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.

11:00, 14:00, 17:00 - "Сказки 1001 ночи"; 12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

10:00, 17:00 - "Новогодний теремок", 11:00 - "Иван-царевич и Серый волк". "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.

12:00, 15:00 - музыкальная сказка "Когда часы 12 бьют". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности здесь.

13:00 - открытие "Затюменских сказок". Экопарк Затюменский. Подробности здесь.

14:00, 16:00 - "Волшебник Изумрудного города". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.

11:00 -  чемпионат по дворовому керлингу, 19:00 - развлекательная программа "Все для товарищей". Главкаток, площадь 400-летия Тюмени. Подробности здесь.

12:00 - "Цирк на воде в поисках Деда Мороза", улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

15:00 - новогодняя экскурсия-квест "Операция "Елки-иголки" на двухэтажном автобусе, отправление от улицы Орджоникидзе, 47. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1916 году убит Григорий Распутин.

В 1922 году образован Союз Советских Социалистических Республик.

В 1941 году в ходе Великой Отечественной войны от врагов освобождены города Керчь, Феодосия и Калуга.

 

Теги: повестка
Внимание! В повестке дня возможны изменения!

По вопросам размещения информации в рубрике «Повестка дня»
обращайтесь по адресу e-mail: sp@newsprom.ru

NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

, 2018