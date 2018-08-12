ДЛЯ ВСЕХ
С 10:00 - VR-выставка "ТюмVR". Исторический парк "Россия - Моя история", улица Орджоникидзе, 47. Вход свободный.
14:30-16:30 - костюмированная автобусная экскурсия "Тайны Сибирского города". Музейный комплекс имени Словцова, улица Советская, 63, тел. (3452)45-35-90. Подробности здесь.
17:00 - цирковое шоу Гии Эрадзе "БАРОНЕТЫ". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
17:00 - матч ФК "Тюмень" - "Мордовия". Стадион "Геолог", улица Коммуны, 22/1.
18:00 - поэтический вечер "12 заварок чая". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Вход свободный. Подробности здесь.
20:00 - танго Open-Air. Площадь 400-летия Тюмени, участие бесплатное. Подробности здесь.
20:00 - Неделя фильмов Роберта Родригеса: "Четыре комнаты" / Four Rooms (1995). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
17:00 - вручение премии "Папа года" в арт-пространстве LOFT TMN, пр. Тихий, 2.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1865 году английский врач Джозеф Листер впервые использовал во время операции фенол — для дезинфекции инструментов и рук хирурга. Впоследствии в результате таких обработок смертность после хирургических операций упала втрое.
В 1928 году в Москве открылся Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
В 1953 году на Семипалатинском ядерном полигоне проходят успешные испытания первой в мире водородной бомбы.
В 1978 году Япония и Китай подписали договор о мире и дружбе.
В 1981 году поступил в продажу персональный компьютер IBM PC ценой в $1,565 — процессор 4.77 МГц, память 16 килобайт (с возможностью расширения до 256), операционная система — DOS 1.0.
В 1991 году в Великобритании запрещены выгул бойцовых собак без намордников, их разведение и продажа.
В 2000 году во время учений в Баренцевом море затонула атомная подводная лодка "Курск".
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