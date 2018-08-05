5
августа

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 04 августа 2018
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ДЛЯ ВСЕХДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

12:00-20:00 - фестиваль "ПАПАТУТ". Заречный парк. Программа мероприятий здесь.

19:00 - джазовый концерт Jazz Street Trio. Fabric bar, улица Молодежная,74/4. Подробности здесь.

19:30 - лекция "Фрида Кало, Ривера и мексиканские муралисты". "Дом печати", улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1789 году во Франции отменено крепостное право.

В 1858 году по дну Атлантики проложен телеграфный кабель, связавший Великобританию и США. Королева Виктория обменялась приветствиями с президентом США Джеймсом Бьюкененом.

В 1914 году в Кливленде (США) установлены первые в мире электрические светофоры.

В 1924 году из мастерской Балтийского судостроительного завода вышел первый советский тепловоз Якова Гаккеля.

В 1940 году подводная лодка "Щ-423" отправилась из Мурманска во Владивосток по Северному морскому пути. 11 сентября она прибыла в пункт назначения. Ранее лишь надводным судам удавалось пройти этим маршрутом.

В 1943 году произведён первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий.

В 1953 году на Семипалатинском полигоне взорвана первая водородная бомба РДС-6с.

В 1973 году стартует советская космическая миссия "Марс-6".

В 1975 году вступила в строй железнодорожная магистраль Тюмень—Сургут.

В 1999 году первым чемпионом мира по футболу среди кибермашин стала команда Франции.

Теги: история , повестка , семья
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