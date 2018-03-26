ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Айболит". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
16:00 - День театра в "Космосе", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - закрытие фестиваля "Владимир Спиваков приглашает": "ДЖАЗ. ДЖАЗ? ДЖАЗ!". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - суперкомедия "Мужики не танцуют стриптиз". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Крейцерова соната", 20:00 - "Грязнуля". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Это Тюмень, детка!" Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - старт кампании ""Повод для обгона", направленной на снижение смертности в ДТП. Технопарк, улица Републики, 142. Аккредитация по тел. 8-904-493-45-67 (Анжела Борисова).
13:00 - пресс-конференция по подведению итогов работы Тюменского регионального отделения Фонда социального страхования РФ (ФСС) за 2017 год. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1854 году в США запатентован керосин Абрахамом Гесснером.
В 1860 году житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.
В 1878 году русский крестьянин Федор Блинов подал заявку на получение патента на изобретённый им "вагон с нескончаемыми рельсами" (первый в мире гусеничный трактор).
В 1893 году начала работу первая в мире телефонная компания "Александр Белл".
В 1898 году подписано соглашение, согласно которому Россия арендовала у Китая на 25 лет Порт-Артур и Дальний.
В 1953 году в СССР объявлена амнистия политзаключённых, отменены приговоры на срок меньше пяти лет.
В 1968 году во Владимирской области произошла авиакатастрофа, в которой погиб Юрий Гагарин.
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