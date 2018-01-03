ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00, 15:00, 17:00 - "Новогодний теремок"; 11:00, 14:00 - "Иван-царевич и серый волк". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 16:00 - "Мишуткина елка"; 11:00, 14:00 - спектакль "Морозко". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Космические приключения". Театр "Куклы-великаны". Перед началом концерта, в 10:30 и 13:30, вас ждёт представление и веселый хоровод у ёлки с Дедом Морозом и Снегурочкой! Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "МультиЁлка" – новогоднее мультимедийное шоу. Действие происходит в компьютерном мире, который населяют миллионы пикселей и кнопочек. МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - мюзикл для всей семьи "Снежная королева", 12:00, 15:00 - "Коза-дереза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - "Дюймовочка". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
13:00 - бесплатная детская игровая программа "Новогодние забавы". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
14:00-16:00 - на каток приедет хоккейная команда "Рубин" и проведет мастер-классы для всех желающих. Хоккей – спорт для смелых и быстрых. Каток "Звездный полюс", ТРЦ "Сити Молл", улица Тимофея Чаркова, 60. Подробности здесь.
16:00 - "Империя хищников". Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
18:00, 21:00 - "Стасик, играй!" Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Nordic Shorts: короткометражки из Скандинавии. В программе 6 короткометражных фильмов из Норвегии, Швеции и Финляндии на стыке авторского и жанрового кино. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1924 году, спустя два года после обнаружения гробницы египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла главное сокровище гробницы: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с его мумией.
В1934 году в СССР успешно проведён эксперимент по обнаружению самолёта радиолокационным методом.
В 1959 году закончила работу антарктическая станция Советская.
В 1961 году США разорвали дипломатические отношения с Кубой. Ровно год спустя, в 1962-м, Папа римский отлучил от церкви Фиделя Кастро.
В 1993 году в Москве был подписан договор между Россией и США о дальнейшем сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений.
В 1994 году под Иркутском произошла авиакатастрофа Ту-154. Все 116 пассажиров, 9 членов экипажа и 1 человек на земле погибли.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru