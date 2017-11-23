ДЛЯ ВСЕХ
8:30 - лекция международного проекта CreativeMornings, тема - "Смерть". Чайная "Путь Чая 108", улица Челюскинцев, 1/1. Обязательна регистрация, при себе иметь сменную обувь без каблуков.
10:00, 12:00 - "Наш необыкновенный концерт". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
14:00 - концертная программа на немецком языке "Милая, добрая, славная…"; 15:00 - День азербайджанской культуры: "Мелодия огня"; 19:00 - концертная программа "Девушкины песни" вокального трио "Сладоцвет". ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
16:00-19:30 - VIII Международный фестиваль документального кино "КинЗА". Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Программа здесь. Вход свободный.
17:00 - вечер романса "Голос струн". "Дом Машарова", улица Ленина, 24. Подробности здесь.
18:00 - лекция в рамках специального проекта 4-й Уральской индустриальной биеннале: "Может ли искусство угрожать культуре". Спикер - Кирилл Светляков, кандидат искусствоведения, куратор, критик, главный специалист по современному искусству Третьяковской галереи, редактор и автор первого путеводителя по Новой Третьяковке. Амфитеатр музейного комплекса имени Ивана Словцова, улица Советская, 63. Подробности здесь.
18:30 - концерт в честь Дня матери. ДК "Орфей", улица 70 лет октября, 5 и С. Шахлина, 20. Вход свободный.
19:00 - "Великий учитель - Бах", оркестр "Камерата Сибири". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Гроза". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Вечера на хуторе близ Диканьки", 10-летие спектакля. Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - финал Лиги КВН "Тюмень". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 9:00 - профориентационный фестиваль "ПРОФИ БУДУ Я". Технопарк, улица Республики, 142. Тел.: 8 (3452) 27-33-67, 8-902-813-43-77 - Светлана Садырина.
10:00 - заседание Тюменской областной думы шестого созыва; 14:30 - открытая лекция депутата Инны Лосевой для студентов ТИУ "Основные направления деятельности комитета по экономической политике и природопользованию Тюменской областной Думы" в рамках проекта "Открытая Дума"; 16:00 - подведение итогов областного конкурса "Юрист-профессионал Тюменской области", улица Республики, 52.
10:00 - интеллектуально-познавательная игра среди школьников "Время развеять дым!". Областной центр профилактики и реабилитации. Тел. 8-904-887-07-60 - Ольга Курганова.
10:00 - "МЕДИАСТРАНА" - проект по поддержке медиаобразования в школе. Тел. 8-963-060-00-90 — Евгения Самохвалова.
11:00 – 13:00 – посещение участниками Стэнфордского российско-американского форума Тюменского кардиоцентра. 18:30 – пресс-подход в музее Словцова с участием замдиректора департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Ирины Широковой и консула по вопросам культуры, образования и прессы генконсульства США в Екатеринбурге Питера Бурба.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1642 году голландец Абель Тасман, первым обогнувший Австралийский континент, открыл к югу от него крупный остров, названный позже Землей Ван-Димена. Только спустя лет 200 на картах появилось теперешнее название — Тасмания.
В 1956 году вышло постановление ЦК КПСС о восстановлении национальных автономий калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей.
В 1969 году США и СССР ратифицируют Договор о нераспространении ядерного оружия.
В 1977 года принято постановление ЦК КПСС о бесплатном предоставлении учебников учащимся средних школ.
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