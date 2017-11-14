15
ноября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 14 ноября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

11:00 - "Приключения Буратино". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

15:00 - "Детство, опалённое войной". Театр кукол, улица Кирова, 36. Билеты здесь.

11:00 - "Пусть всегда будет мама". ДК "Нефтяник", улица Полины Осипенко, 1.

19:00 - "Олеся". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.

19:30 - фестиваль "Поэзия улиц", отборочный тур. "Дом Печати", улица Полины Осипенко, 81, 3 этаж. Подробности здесь.

19:30 - неделя фильмов Мартина Скорсезе: "Отступники" (2006). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

20:00 - спектакль "Любовный старт" - театр "Мимикрия" на сцене МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности.билеты здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - пресс-конференция "Итоги пожароопасного сезона 2017" с участием директора Государственного бюджетного учреждения Тюменской области "Тюменская база авиационной и наземной охраны лесов" Александра Зыкова. Дом журналистов, улица Полины Осипенко, 81. Аккредитация по телефону: +7-922-397-67-43.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1492 году Христофор Колумб в своём дневнике впервые описывает табак, который употребляют индейцы.

В 1741 году - вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга открывает остров, названный впоследствии его именем.

В 1811 году основывается петербургский Попечительный совет для бедных.

В 1815 году состоялся первый рейс первого русского парохода "Елизавета" из Петербурга в Кронштадт и обратно.

В 1917 году издан Указ о демобилизации старой армии и опубликована "Декларация прав народов России".

В 1930 году в "Правде" и "Известиях" Максим Горький выступает со знаменитой статьёй "Если враг не сдаётся — его уничтожают". Статья эта появляется во время процесса над Промпартией.

В 1932 году в Казанском соборе в Ленинграде открывается Музей истории религии.

В 1955 году состоялся запуск первой очереди Ленинградского метрополитена.

В 1971 году фирма Intel выпустила свой первый микропроцессор — модель 4004.

В 1988 году - старт универсальной ракетно-космической транспортной системы "Энергия". Завершается первый и последний 205-минутный космический полёт "Бурана".

В 1991 году президент РСФСР Борис Ельцин подписывает пакет из десяти указов и правительственных постановлений о переходе России к рыночной экономике.

 

Внимание! В повестке дня возможны изменения!

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