ДЛЯ ВСЕХ
10:00-18:00 -Повышение инвестиционной привлекательности. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
Фестиваль "НольПлюс"
10:00, 12:00, 15:00, 16:30 – научно-популярное кино, 13:30 – программа "Взрослый выбор" - игровое кино для школьников; 20:00 — х/ф "Путь прорастания травинки". МТЦ "Космос", улица Республики, 1695А. 19:00 – докфильм "Поток жизни". Технопарк, улица Республики, 142. Подробнее о фильмах и расписании здесь.
12:00 - "Легенда о драконе". Театр кукол, улица Крова, 36. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Сибирский соловей". Драмтеатр, улица Республики 129. Подробности здесь.
19:00 - Electric Light Orchestra Classic by Phil Bates & Band. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Ярослав Сумишевский с новой концертной программой "Исповедь". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - лекция с оператором-постановщиком Андреем Гуркиным на тему "Производство фильма – субъектив оператора". Медиаполис, улица Чернышевского, 2а/12. Лекция бесплатная, запись на встречу здесь.
19:00 - мастер-класс "Как создавать в жизни свою игру и побеждать в ней? Пошаговая методика от практика". Спикер Алексей Лосев поделится уникальной технологией достижения жизненных результатов "Своя игра", доказавшей свою эффективность на практике. Мультицентр "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
19:00 - библиотека "Опоры России": "Блокчейн, криптовалюта и майнинг", улица Севастопольская, 31, вход совбодный. Подробности здесь.
19:30 - неделя фильмов Даррена Аронофски: "Число Пи" (1997). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:00 - пресс-тур по предприятиям-получателям господдержки на развитие лизинга оборудования: ООО "Сигма", ООО "НПЦ "Эврика"", ООО "Научно-производственное предприятие "Нефтегазовые технологии", пресс-подход начальника управления промышленности и предпринимательства департамента инвестполитики Антона Машукова. Обязательная аккредитация по телефону: 8 (3452) 55-66-63, 8-982-782-07-77 - Антонина Рындина.
10:00 - заседание комитета облдумы по аграрным вопросам и земельным отношениям, улица Республики, 52, каб. 521 (малый зал).
11:00 - открытие зонального этапа областного отборочного тура фестиваля "Димитриевская суббота". ДТиЦ "Пионер" (Челюскинцев, 46). Тел. 51-79-50 - Мария Симонова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1800 году в Луганске запущена первая доменная печь.
В 1812 году в Крыму заложен Никитский ботанический сад.
В 1921 году учреждён Государственный банк СССР.
В 1957 году в СССР произведён запуск первого искусственного спутника Земли.
1988 — взрыв на станции Свердловск-Сортировочный. Состав, перевозивший 46,8 тонн тротила и 40 тонн гексогена покатился под уклон и врезался в стоящий на путях товарный поезд с углём. В 02:33 по московскому времени произошёл взрыв, усугублённый близостью крупного склада горюче-смазочных материалов. Воронка на месте взрыва достигла диаметра 40 м и глубины 8 м, ударная волна распространилась на 10—15 километров. В результате взрыва погибло 4 человека и было ранено около 500 человек.
В 1993 году президент России Борис Ельцин для осуществления своего указа о роспуске Верховного Совета ввёл бронетанковые войска в Москву и осуществил штурм здания парламента.
В 1999 году в США создан центр надзора и контроля за преступностью в Интернете. Обязанность нового центра — обнаружение результатов деятельности хакеров в сети и последующее оперативное извещение банков и финансовых институтов о наличии исходящей от хакеров угрозы.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru