ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Веселый светофор". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности здесь.
10:00 - встреча для бизнес-мам и тех, кто хочет ими стать "[Не] сижу в декрете". Три тюменские бизнес-мамы поделятся опытом создания своего дела и расскажут, как они все успевают. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Регистрация по телефону 68-96-96. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Братьев Коэн: "Старикам тут не место" (2007). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
9:00 - заседание общественного совета при департаменте лесного комплекса Тюменской области. В 10:00 - торжественное открытие конкурса "Лучшее лесничество". Мероприятия пройдут на базе отдыха "Боровое" (Объездная дорога на Омск, 20-ый километр через ТЭЦ-2). По всем вопросам и за аккредитацией обращаться к Анне Жлудовой, телефон: 7 (3452) 55-76-68, 7-908-865-65-17.
11:00 - пресс-конференция "Итоги летней детской оздоровительной кампании Тюменской области в 2017 году". Участники: директор департамента образования и науки Тюменской области Алексей Райдер, начальник управления по физической культуре и спорту департамента по спорту Тюменской области Сергей Вотинов, начальник управления по вопросам семьи и детства департамента социального развития Тюменской области Инга Тигеева, начальник управления молодежных и профилактических программ департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Оксана Савинова, генеральный директор Центра "Ребячья республика" Лариса Шилова. Дом журналистов, улица П. Осипенко, 81. Аккредитация по телефонам: (3452) 38-22-60, 59-52-47, +7-922-397-67-43.
13:00 - презентация мультимедийного проекта "Иннокентий Сибиряков: "Своими миллионами я обязан их труду"", совместно с телекомпанией "Русьтелефильм" (Москва). Тюменская областная научная библиотека им. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59, 2-й этаж, холл. Тел. 565-300 (доб. 3061), Наталья Богданова.
14:00 - презентация книги "Экслибрис. Книга о книгах". Литературно-краеведческий музей, улица Первомайская, 14. Ведет презентацию историк-краевед Александр Петрушин. Дополнительная информация по тел. 29-70-71.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1812 году Отечественная война 1812 года: на совете в Филях принято решение оставить Москву без боя.
В 1922 году установлен температурный рекорд на Земле в тени. Он составил 57.7 в градусах по Цельсию на территории Эль-Азизии.
В 1960 году - день рождения бионики, в США состоялся первый симпозиум.
В 1999 году произошел взрыв жилого дома в Москве на Каширском шоссе.
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