2
сентября

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 01 сентября 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

С 11:00 - Мультимедийная выставка "Дали - Живые сны". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.

12:00 - День открытых дверей во Дворце творчества и спорта "Пионере", улица Челюскинцев, 46.

15:00 - Королевский цирк Гии Эрадзе. Цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.

16:00 - "Тюмень" - "Химки", матч Футбольной национальной лиги. Стадион "Геолог", улица Коммуны 22, кор. 1

20:00 - День нефтяника в "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности здесь.

20:30 - кинопоказ под открытым небом: "Пролетая над гнездом кукушки". Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

23:00 - вечеринка в "Доме Печати": SHIFT. Улица Полины Осипенко, 81. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

11:00 - Всероссийский экологический субботник "Зеленая Россия" на берегу Андреевского озера вблизи деревни Юрты. В субботнике примут участие депутат Госдумы, президент общероссийского экологического общественного движения "Зеленая Россия" Анатолий Карпов, заместитель губернатора Тюменской области Лариса Теплоухова, а также сотрудники органов исполнительной власти, волонтеры, активисты экологических движений, представители различных организаций и предприятий.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

1941 — В военной Москве открылся концертный зал имени Чайковского.

В 1945 году церемонией капитуляции Японии на борту американского линкора "Миссури" закончилась Вторая мировая война.

В 1962 году в Новосибирске официально зарегистрирован миллионный житель.

В 1971 году Объединённая Арабская Республика распалась на Египет и Сирию.

В 1992 году США и Россия договорились о снятии ограничений на поездки журналистов и бизнесменов.

В 2002 году телеканал РТР сменил официальное название на "Россия", ОРТ получил название "Первый канал".

Теги: повестка , история
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