ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - лекция об SMM и PR. "Медиаполис", улица Чернышеввского, 2а. корпус 12. Подробности здесь.
12:00 - праздничная программа "Память сердца" , посвящённая открытию памятника Ивану Ивановичу Федюнинскому. ДНК "Строитель", улица Республики, 179. Подробности здесь.
18:00 - обсуждение благоустройства сквера в Восточном АО. Актовый зал школы №92, улица Николая Зелинского, 22. Подробности здесь.
19:30 - искристый квартирник-Набережник. Набережная Туры. Подробности здесь.
20:00 - неделя фильмов Стэнли Кубрика: "Заводной апельсин" (1971). Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - пресс-тур по вопросу участия студенческих отрядов в благоустройстве Тюмени в рамках программы "Комфортная городская среда". Планируется посещение набережной, площади 400-летия Тюмени, улицы Декабристов, 152. Тел. 46-40-14.
Круглый стол с ООО "УГМК-Сталь" об организации прямого диалога производителей с региональными заказчиками (потребителями, трейдерами), по вопросам поставки продукции завода на внутренний рынок и использования на объектах Тюменской области. В числе участников – гендиректор компании Алексей Шрейдер, его первый заместитель Демид Паньшин, директор филиала ООО "УГМК-Сталь" - МЗ "Электросталь Тюмень" Алексей Фомин, директор департамент инвестиционной политики Леонид Остроумов, крупные застройщики и потребители продукции (заводы ЖБИ-5, ЖБИ-3, Мострострой-11, ЖБИ-1, ТДСК) и другие. Пресс-подход в 13:00. Завод УГМК-Сталь в Тюмени, Старый Тобольский тракт, 1 км, стр. 21, актовый зал. Контакты для регистрации, аккредитации: (3452) 55-65-57, +7-904-46-33-818 Юлия Ахметова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1786 году Мишель Паккар первым покорил высочайшую вершину Европы Монблан.
В 1914 году различные фракции Государственной Думы Российской империи заключили Священный союз на период первой мировой войны.
В 1917 году начался VI съезд партии большевиков, который взял курс на вооружённое восстание.
В 1941 году Иосиф Сталин назначен главнокомандующим советской армией.
В 1945 году СССР объявил войну Японии, начав ввод войск в Манчжурию.
В 2000 году учёные Великобритании, США и Италии официально объявили о начале опытов по клонированию человека. в этот же день в переходе на Пушкинской площади в Москве сработало самодельное взрывное устройство, эквивалентное 800 грамм тротила. Во время взрыва погибли 13 человек и ещё 118 получили ранения.
В 2008 году - начало активных боевых действий в Южной Осетии.
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