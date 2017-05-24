ДЛЯ ВСЕХ
InnoWeek. Неделя инноваций в Тюменской области, 25 мая, День предпринимателя. Подробная программа мероприятий здесь. Технопарк, улица Республики, 142.
10:30 - форум "Инвестиции в инновации". Дискуссионная площадка "Сколько стоят инновации – стоит ли рисковать деньгами, временем и репутацией". Технопарк, улица Республики, 142, зал "Атриум".
10:00-12:00 - ярмарка вакансий предприятий строительной отрасли в режиме онлайн. Для участия нужно перейти по ссылке. Подробности здесь.
18:00 - фестиваль народной песни "В гостях у родничка". ДТиС "Пионер", улица Челюскинцев, 46.
19:00 - творческий вечер Валерия и Галины Арцер. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
19:30 - "Звёздные войны: Эпизод 4 – Новая Надежда" / Star Wars (1977). Показана будет оригинальная версия фильма, без измененного монтажа и без добавленных компьютерных спецэффектов. Fаbric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
20:00 - хореографический спектакль "Парфюмер". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
21:00 - Stand Up Шоу "Открытый микрофон". Ресторан "Максимилианс", улица 50 Лет Октября, 8Б. Подробности, билеты здесь.
25 мая - 1 июня - XV Фестиваль театров малых городов России в Тобольске. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - очная защита конкурса проектов "Моя идея". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Контактный телефон: 8-912-994-94-10 - Дарья Ермакова.
10:00 - X Международный фестиваль молодежи и студентов "Поколение без границ" с участием делегатов Китая. ТИУ, улица Мельникайте 70, актовый зал. Тел. 68-34-05 - Оксана Скрачук.
InnoWeek. 10:30 - форум "Инвестиции в инновации". 15:00 - послание предпринимателям от губернатора Тюменской области Владимира Якушева. 15:20 - подписание соглашений о сотрудничестве между Правительством Тюменской области и группой компаний InfoWatch, компанией "ЭкзоАтлет" и ООО "АСБК". Подписание соглашений о сотрудничестве между Тюменским Технопарком и Технопарком Зеленограда, между Тюменским Технопарком, Тюменским государственным университетом и инвестиционным фондом Kamaflow. 16:00 - посещение коворкинга – школы программирования. 18:00 - сеанс одновременной игры в шахматы. Технопарк, улица Республики, 142, зал "Атриум". Тел. 8-912-386-70-01 - Екатерина Фролова.
11:00 - библиоквест "Место встречи – библиотека!" в рамках празднования Всероссийского дня библиотек. ТОНБ им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Тел. 56-53-00 (доб.3061) - Наталья Богданова.
12:40 - встреча с руководством и студентами ТюмГУ. Лекция чрезвычайного и полномочного посла Кипра в РФ Георгиоса Касулидиса. ТюмГУ. Тел. 46-16-30 – Елена Дружинина.
13:00 - гала-концерт VII городского фестиваля-конкурса самодеятельного творчества ветеранских клубов и организаций "Рубиновый микрофон". ДК "Торфяник", улица Малышева, 26. Тел. 45-83-28.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 996 году в Киеве освящена первая на Руси каменная церковь во имя Успения Пресвятой Богородицы, знаменитая Десятинная церковь.
В 1579 году Иван Грозный отправил грамоту донским казакам (этот день считается Днём основания Донского казачества).
В 1731 году открыто судоходство по Ладожскому каналу.
В 1895 году Оскар Уайльд осуждён лондонским судом за "аморальное поведение" (связь с мужчиной) и приговорён к двум годам каторжных работ.
В 1919 году на Красной площади в Москве состоялся первый парад физкультурников и отрядов Всевобуча.
В 1926 году в Париже еврейским террористом Шаломом Шварцбардом в отместку за еврейские погромы на Украине убит украинский политический и военный деятель Симон Петлюра.
В 1957 году открыта крупнейшая в СССР гостиница "Украина".
В 1977 году в кинотеатрах начался показ фильма "Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда", ставшего первым по размерам кассовых сборов.
В 2003 году мультипликационный фильм "Ёжик в тумане" Юрия Норштейна признан лучшим мультфильмом всех времён и народов. Об этом объявили устроители открывшегося в Токио "Мультипликационного фестиваля Лапута"
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