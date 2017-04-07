ДЛЯ ВСЕХ
С 11:00 - Кубок чемпионов областей региона "Урал и Западная Сибирь" по футболу. 11:00 – "Динур" (Первоуральск) – "Нефтяник" (Покачи), 17:00 – "ТДСК" (Тюмень) – "Тюмень-дубль". Стадион "Геолог" (для журналистов контактный телефон: 69-00-91 (вн. 1157)).
12:00 - детский шоу-спектакль "Трансформеры". ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакли "Ромео &Джульетта", "Фантазии Фарятьева". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
13:00 - ТГСО "Волшебные сны принцессы Флорины". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 -Mister Swing (Франция) – джазовый квартет, в составе которого один их лучших саксофонистов Франции Дэниель Юк, Ромен Ноэль (контрабас), Филипп Гуинье (гитара и банджо), Паскаль Инсар (саксофон). Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Big Russian Boss. В концертной программе ожидаются показательные мастер-классы по хастл-стрельбе, обучение техникам хождения по воде и, конечно, неповторимая музыка с нового альбома и старые золотые и мультиплатиновые хиты. ТЗ "Байконур", улица М. Горького, 44/3. Подробности здесь.
21:00 - DJ Feel в клубном проекте S11. К-Тз "Золотые ворота Сибири", улица Герцена, 87. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
6:00 - "Медиаполигон: Тюмень-24" 24-часовая онлайн-трансляция из Тюмени. МТЦ "Космос", улица Республики, 165а. Контактный телефон: 89829113238, Татьяна Ахнина.
9:00 - II Всероссийский конкурс чтецов и театрального искусства "Театральная весна - 2017". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Контактный телефон: 28-32-23, Лазовская А.В
10:00 -XIX Спартакиада профессиональных образовательных организаций Тюменской области по шахматам. Городской шахматный клуб, тел. 8-912-924-09-86, Олег Гартунг.
12:00 - пресс-конференция "Обеспечение безопасности велосипедистов. Подготовка к велосезону-2017". Дом журналистов, улийа П. Осипенко, 81
13:00 - презентация выставки "Волшебная мозаика из хлама" в рамках Года экологии в России. Тюменская областная научная библиотека им. Д.И. Менделеева, улица Орджоникидзе, 59. Контактный телефон: тел. 565300 (доб.3061) Наталья Богданова.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1348 году в Праге основан Карлов университет, один из старейших в Европе и первый славянский университет.
В 1652 году голландец Ян Ван Рибек основал в Южной Африке форт Кейптаун.
В 1793 году город Каменец-Подольский вошел в состав Российской империи.
В 1827 году английский фармацевт Джон Уокер начал продавать изобретенные им же ранее серные спички.
В 1917 году временное правительство ввело государственную хлебную монополию в России.
В 1927 году мериканский учёный Герберт Айвс провёл первое публичное телевизионное вещание на большое расстояние (из Нью-Джерси в Нью-Йорк), передав через телевизионные сети изображение тогдашнего министра торговли Герберта Гувера, будущего президента США.
В 1946 году образована Кёнигсбергская область в составе РСФСР, ныне — Калининградская область Российской Федерации.
В 1948 году вступил в силу устав Всемирной организации здравоохранения. Ныне этот день отмечается как Всемирный день здоровья.
В 1969 году - символическая дата рождения Интернета.
В 1989 году в Норвежском море затонула советская атомная подводная лодка "Комсомолец".
В 1994 году в международной базе данных национальных доменов верхнего уровня появилась запись о домене .ru.
В 2003 году американские войска заняли столицу Ирака - город Багдад.
В 2009 году массовые беспорядки прошли в Кишинёве, они были вызваны результатами прошедших парламентских выборов.
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