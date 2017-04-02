ДЛЯ ВСЕХ
16:30 - "Медиаполигон: Тюмень-24". Лекция-дискуссия "Где заканчивается журналистика и начинается гражданский активизм?" с участием Марины Ахмедовой - заместителем главного редактора журнала "Русский репортер".МТЦ "Космос", Республики, 165а. К участию приглашаются все желающие по предварительной регистрации.
19:00 - "Ты говорила мне "Люблю"...". А. Белый. В основе музыкально-поэтического спектакля "дневниковый" цикл Константина Симонова "С тобой и без тебя". Филармония, улица Республики, 34. Билеты здесь.
19:00 - мастер-класс "Медитация – просто" проведет Артём Постыляков – профессиональный лайф-коуч, выпускник Международного Эриксоновского университета коучинга, директор праздничного центра "Праздник души". Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1836 году принято решение о постройке первой в России пассажирской железной дороги — Царскосельской железной дороги.
В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получает патент на свой первый двигатель — в половину лошадиной силы.
В 1922 году Иосиф Сталин избран генеральным секретарём ЦК РКП(б).
В 1932 году русский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Харькове первую в мире операцию по пересадке почки. Результат операции — больная погибла.
В 1966 году советская автоматическая станция Луна-10 впервые в мире вышла на орбиту вокруг Луны.
В 1975 году Бобби Фишер лишился звания чемпиона мира по шахматам в связи с его отказом отстоять это звание во встрече с претендентом — Анатолием Карповым. Провозглашение Карпова чемпионом мира.
В1979 году — нота МИД КНР советской стороне. Пекин официально объявляет о своём намерении не продлевать "Договор о дружбе, союзе и взаимной помощи", подписанный в 1950 Сталиным с Мао Цзэдуном.
В 1990 году над Львовской ратушей впервые на Украине официально поднимается сине-жёлтый флаг.
В 2007 году электропоездом V150 был установлен новый рекорд скорости для поездов — 574,8 км/ч.
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