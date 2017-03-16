9:15 - мастер-завтрак: Бизнес-пространство – иррациональный подход. Гость - Ольга Бартенева (barteneva.pro) – психолог, бизнес-консультант, автор трансформационных программ. Деловое кафе tmn, улица Республики, 26. Подробности здесь.
15:00 - Школа инновационного мышления: технологическая революция в Тюмени. Технопарк, улица Республики, 142. Подробности здесь.
19:00 - "Женитьба". ТБДТ, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "Носферату" -пьеса в одном действии из цикла "Кренделя". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. Подробности, билеты здесь.
19:00 - победитель телепроекта "Голос" Сергей Волчков с новой сольной программой. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Группа "ZippO" в FreeDom club, улица Ленина, 4. Подробности, билеты здесь.
19:00 - Олег "Манагер" Судаков - один из ярчайших представителей сибирского андеграунда. Cover Pub "Ё-Бург", улица 50 Лет ВЛКСМ, 13. Подробности, билеты здесь.
19:00 - группа "Собаки Качалова" - электрогитара и барабаны, а также акробатические номера от барабанщика, юмористические зарисовки от фронтмена в стиле stand up, много общения с залом и хоровое пение. "Сайгон", улица Харьковская, 59а.
19:00 - плей-Офф 1/4 финала Чемпионата высшей хоккейной лиги сезона 2016-2017 гг. Матч между ХК "Рубин" (Тюмень) и ХК "СКА-Нева" (Санкт- Петербург). Дворец спорта, улица Розы Люксембург, 12.
19:30 - спектакль "Мамаша Кураж и ее дети". "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
20:00 - концерт дуэта: Светлана Костко - солистка джаз-оркестра "Золотая труба" и Андрей Злоян - виртуозный джазовый гитарист, лидер многих известных джазовых коллективов. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
09:00-13:00 - региональная олимпиада по допризывной подготовке. Тестирование по основам военной службы; тестирование по физической подготовке. 14:00 – подведение итогов олимпиады, награждение. Ул. 50 лет Октября, 46/2. Контактный телефон: 8-919 956 9171 – Игорь Владимирович Ревякин, главный судья олимпиады.
10:00 - заседание круглого стола "Внутренний водный транспорт Тюменской области. Проблемы и перспективы". Облдума, малый зал, улица Республики, 52.
12:00 - пресс-конференция по итогам акции "Безопасный Интернет". Участники встречи: председатель комитета молодежной политики департамента по спорту и молодежной политике Администрации города Тюмени Алексей Краев, заместитель директора ГАУ ТО "Областной центр профилактики и реабилитации" Ольга Курганова, главный редактор молодежного информационного портала "Мой портал" Ксения Мальгавка. "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Ктнтакты: тел./факс 51-79-50 - Ирина Викторовна Нигматуллина, главный специалист отдела по проведению мероприятий в сфере информационно-коммуникативных технологий МАУ "ТГМЦ".
15:00 - старт бесплатных курсов адаптации к условиям дорожного движения перед дачным сезоном для тюменских дачников, эксплуатирующих автотранспорт только в летний период, а также для пожилых водителей. Ул. Одесская, 16. Контакты: 794-555, 93-45-67.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1927 году в Ленинграде на заводе "Светлана" начато производство миниатюрных лампочек для карманных фонарей.
В 1959 году американская субмарина SSN-578 "Skate", пробив рубкой слой льда, всплыла на Северном полюсе.
В 1960 году в Японии поступили в продажу разноцветные фломастеры.
В 1991 году прошёл Всесоюзный референдум, на котором три четверти голосовавших высказались за сохранение СССР. Одновременно в российском референдуме 70 % проголосовали за введение поста президента РСФСР.
В 2004 году в Косово начались двухдневные погромы, в результате которых было сожжено 34 храма и монастыря[2][3].
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