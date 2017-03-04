ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - День семьи. Центр занятости населения города Тюмени и Тюменского района, улица Республики, 204В, корп.3 (для журналистов телефон: 8 (3452) 27-33-67, 8-902-813-43-77 Светлана Юрьевна Садырина).
Зимний День здоровья:
С 11:00 - игры, конкурсы, эстафеты, танцевальные марафоны для дошкольников и школьников, для их родителей, бабушек и дедушек. Центр дзюдо (В. Гнаровской, 1), стадион "Строймаш" (Индустриальная, 49-а), площадь Европы (Ю.-Р. Г. Эрвье, 30, к. 4), Комсомольский сквер.
11:00 - Семейные старты, улицы Николая Федорова, 8, и Станционная, 22.
11:00 - турниры по хоккею в валенках среди представителей тюменских предприятий, учреждений и организаций. Тюменский технопарк (Республики, 142) и отель "Восток" (Республики, 159).
11:45 - XXXV открытая Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России-2017". Стадион ТГСХА, Рощинское шоссе, 2, "Жемчужина Сибири" (для журналистов контактный телефон: 8 922 472 58 74, Дарья Алексеевна Пилипенко (Тюмень); 8 922 265 29 08 - Алексей Александрович Курятников (Тюменский район).
11:00 - "Умная собачка Соня". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. подробности, билеты здесь.
13:00 - общая тренировка в рамках программы популяризации здорового образа жизни "Здравый смысл". Проезд Воронинские горки, 101, к.2 (для журналистов телефон: 8 912 929 19 34 - Илья Владимирович Бормосов, руководитель проекта "Здравый смысл" в Тюменской области).
15:00 - "Театральная революция": "Лейтенант с острова Инишмор" (Чехия) - ТБДТ, улица Республики, 129; 19:00 - "Ставка" (Казань), - улица Республики, 129; 20:00 - "Живая мебель"(Словакия, Топольчани) - МТЦ "Космос", улица Республики, 165А. Подробности, билеты здесь.
16:00, 19:00 - Ретро-шоу "МЫ ИЗ СССР". ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
16:00 - гик-выходные со Space Cow. Лекция об истории комикса. Обзор книги Скотта МакКлауда "Понимание комикса". Мастер-класс "Как уничтожать и создавать вселенные" (управление временем и пространством, отличие фрэйма от бабла и тренировка фантазии для начинающих). Спикеры: Виталий Лазаренко — иллюстратор-картунист, совладелец лавки комиксов Space Cow; Георгий Елаев — журналист, совладелец лавки комиксов Space Cow. Пространство КАДФ "8х10" и книжный "Никто не спит", улица П. Осипенко, 81, отдельный вход за офисным центром "Овентал".
17:00 - вокальная группа "Ободзинский жив". ДК "Орфей". Билеты здесь.
17:00 - Fitness mix: три вида фитнеса за один час: танцевальное направление (Zumba), силовой класс, мягкий фитнес. Продолжительность каждого блока 20 мин. Клуб City Fox, улица Володарского, 49/1. Запись обязательна, тел. 46-44-40. Вход свободный.
18:00 - "Река возвращается". Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8А. подробности, билеты здесь.
18:00 - "Женитьба" – пьеса на все времена, настоящее пособие о том, как выбирать женихов и невест. Тюменский драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
19:00 - уральский русский оркестр: "Евгений Мартынов". Тюменская филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1726 году в Петербурге при Академии наук открыта первая в России гимназия.
В 1733 году издан указ Анны Иоановны "Об учреждении полиции в городах".
В 1818 году в Москве открыт первый в городе памятник - в честь Козьмы Минина и князя Пожарского.
В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон, а в России в этот день состоялся первый выпуск женщин-врачей.
В 1905 году император Николай II поручил министру внутренних дел А. Булыгину разработать проект закона о создании Государственной Думы.
В 1955 году небольшая японская фирма Sony, новичок на рынке, приступила к выпуску карманных транзисторных радиоприёмников.
В 1977 году в Лос-Аламосе установлен суперкомпьютер Cray-1 с производительностью 133 мегафлоп.
В 1997 году с космодрома Свободный осуществлён первый запуск искусственного спутника Земли "Зея" ракетой-носителем "Старт-1".
В 2006 году запущен сетевой проект "Одноклассники".
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