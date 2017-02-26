27
февраля

Повестка дня
Тюменская область, Югра, Ямал

16:00 26 февраля 2017
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ДЛЯ ВСЕХДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВДЕНЬ В ИСТОРИИ

ДЛЯ ВСЕХ

19:00 - Jam Session. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.

19:00 - экскурсия в Тюменскую синагогу. Подробности здесь.

ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ

10:00 - учебные курсы для имамов мечетей мусульманских религиозных организаций Тюменской области. Открытие учебного 2017 года. База отдыха "Дружба-Ямал". Обязательная аккредитация по телефонам: 8 (3452) 55 66 23, 8 922 476 96 46 - Анастасия Юрьевна Блябликова.

ДЕНЬ В ИСТОРИИ

В 1693 году в Лондоне вышел первый в мире журнал для женщин (The Ladies' Mercury).

В 1781 году Екатерина II издаёт указ о создании в Санкт-Петербурге "городских школ", первых публичных школ в Российской империи.

В 1882 году в России впервые разрешено частным лицам пользоваться телефонами.

В 1932 году Джеймс Чедвик открывает нейтрон.

В 1964 году спущен на воду мезоскаф "Огюст Пикар" - первый туристический подводный аппарат, сконструированный Жаком Пикаром для швейцарской выставки.

В 1990 году Президиум Верховного Совета СССР создал новую должность - президент СССР. В стране законодательно началась демократия. Михаил Горбачев войдет в историю как первый и последний президент СССР.

В 2015 году согласно указу президента РФ Владимира Путина учреждён День Сил специальных операций Российской Федерации.

Теги: повестка
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