ДЛЯ ВСЕХ
11:00 - лекция "Гибкие Agile-подходы к управлению". Центр поддержки предпринимательства Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" приглашает предпринимателей и всех желающих узнать, как сократить время работы и повысить эффективность! Мероприятие бесплатное. Профсоюзная, 28, конференц-зал на 2 этаже. Регистрация по телефону 8 (3452) 49-07-17 или по электронной почте Gvozdenko@iato.ru. Подробности здесь.
19:00 - "Лесоповал" — музыкальный коллектив, исполняющий песни в стиле русский шансон. ДК "Железнодорожник", улица Первомайская, 55. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
10:00 - заседание постоянной комиссии по экономической политике и ЖКХ. Тюменская городская дума, улица Первомайская, 20, малый зал.
Зональные соревнования первенства России по фигурному катанию на коньках среди девушек и юношей (младший возраст) УрФО, ПФО. 7 февраля, 19:00 – открытие соревнований, жеребьевка участников (ДТиС"Пионер"). Соревнования - 8 февраля с 09:00, 9 февраля с 12:00, 10-11 февраля с 10:00. СДЮСШОР "Прибой". Контактные телефоны: (3452) 34-51-77, 8-915-074-29-65 - Варвара Анкваб, специалист по связям с общественностью ГАУ ДО ТО "ОСДЮСШОР".
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1710 году Петр I утвердил госбюджет. Впервые царь повелел сличить приход и расход в масштабах государства. Оказалось, что по всем губерниям доход составил 3 051 796 рублей, а расход - 3 834 418 рублей, то есть расходы превышали доходы почти на 783 тысячи. Петру доносили о казнокрадстве и различных злоупотреблениях, которые, безусловно, поспособствовали уменьшению доходной части бюджета. Между тем почти 80 процентов всех расходов составляли затраты на армию, флот, артиллерию и прочие военные нужды.
В 1847 году Федор Иноземцев проводит первую в Российской империи хирургическую операцию с использованием эфирного наркоза.
В 1943 году в США введен лимит на покупку кожаной обуви - не более трех пар туфель. В этом смысле американцам повезло больше, чем англичанам, которые могли купить только одну пару обуви. А в осажденный Ленинград прибыл первый поезд с продовольствием.
В 1992 году министры иностранных дел и финансов 12 стран-членов Европейского экономического сообщества подписали договор, давший жизнь Европейскому союзу.
В 2014 году в Сочи открылись XXII зимние Олимпийские игры.
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