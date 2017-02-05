ДЛЯ ВСЕХ
18:00 - образовательный тренинг "Слагаемые счастья" проведет Галина Прокопенко – психолог, главный специалист отдела общей профилактики ЦВР "Дзержинец". "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация.
19:00 - Джазовый Джэм. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
12:00 - заседание президиума правительства Тюменской области. Зал заседаний правительства Тюменской области, улица Володарского, 45.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1819 году Томас Раффлх основал английскую колонию на Сингапуре, заплатив за его аренду 30 тысяч долларов. Еще 35 Великая Британия выплачивала аж до середины ХХ века. Остальные территории оккупировала в этом регионе Голландия. Причем бесплатно.
В 1875 году в Германии был принят закон о гражданском состоянии. Церковное венчание стало необязательным, конфессии – равноправными, их различие перестало мешать браку.
В 1900 году русский учёный Александр Степанович Попов впервые в мире передал по радио сигнал бедствия в море (радиограмма командиру ледокола "Ермак"). А спустя ровно год, в Париже на железнодорожных вокзалах появились первые общественные телефоны. С началом века прогресс все активнее входил в жизнь простых людей.
В 1918 году британский парламент принял закон, открывавший доступ к выборам женщинам старше 30 лет, являющимся главой семейства или состоящим в браке с главой семейства, либо окончившим университет.
В 1952 году на престол взошла Елизавета II - правящая королева и глава государства Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии, глава 15 государств Содружества Наций.
В 1997 году конгресс Эквадора проголосовал за смещение с поста президента страны Абдалы Букарама на основании несоответствия его умственных способностей занимаемой должности.
В 2002 году врачебная элита США и Европы объявила о том, что клятва Гиппократа устарела. Просуществовав около двух с половиной тысячелетий, она перестала отвечать сегодняшним реалиям. Влиятельнейший медицинский журнал "Ланцет" опубликовал тезисы, на которых будет создана новая клятва. Вот несколько "краеугольных камней", которые будут положены в основу новой клятвы. Во-первых, каждый пациент должен получать лечение по самым высоким стандартам. Во-вторых, отношения врачей с пациентами должны быть честными и конфиденциальными. В-третьих - абсолютно недопустимы финансовые домогательства по отношению к пациенту. В-четвертых - недопустимы сексуальные домогательства со стороны врача.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru