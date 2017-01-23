[ДЛЯ ВСЕХ_ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
19:00 - спектакль-квартирник "Он не вернулся из боя", посвященный творчеству Владимира Высоцкого. театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - спектакль "Эшелон". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
ДЛЯ ЖУРНАЛИСТОВ
С 13:45 - открытый областной семинар организаторов детского отдыха "Будущее начинается сегодня" (с участием делегаций 14 субъектов РФ, а также Китая). "Олимпийская Ребячка", Тюменский район, 42 км автодороги Тюмень-Каменка-граница Свердловской области". Телефон для аккредитации: 8-906-827-32-35 - Лариса Спицына.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1783 году княгиня Дашкова становится во главе Российской академии наук, созданной по образцу Французской академии, с целью разработать правила орфографии, грамматику и просодию русского языка, выпустить словарь и "содействовать изучению российской истории".
В 1797 году российский император Павел I издает запрет носить круглые шляпы. Дело в том, что мода на них пришла в Россию из революционной Франции. Что идеологически считалось неправильным.
В 1919 году Яков Свердлов подписал циркулярное письмо ЦК ВКП(б) о ликвидации казачества на Дону и Кубани. Казаки, при царском режиме имевшие значительные привилегии, активно выступали против советской власти, которая стремилась эти привилегии отобрать. Согласно письму у казаков были конфискованы оружие, лошади, практически весь урожай. Зажиточные хуторяне подлежали расстрелу.
В 1922 году случилось значимое событие в жизни любителей мороженого. Скромный учитель Кристиан Нельсон из города Онава, штат Айова, США получил патент на эскимо.
В 1976 году газета "Красная Звезда" называет Маргарет Тэтчер "железной дамой", что англичане переводят как "железная леди", закрепляя за ней это прозвище.
В 1984 году в магазинах США поступил в продажу персональный компьютер Macintosh, производства компании Apple. Это был первый в истории коммерчески успешный ПК, обладавший всеми признаками современной "персоналки" – преинсталлированной операционной системой, простым графическим интерфейсом (для запуска программы или приложения необходимо было кликнуть на иконку – до появления Macintosh подобного сервиса не существовало), дисководом для флоппи-дисков (благодаря этому они стали популярными) и "мышкой".
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru