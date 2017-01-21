[ДЛЯ ВСЕХ_ДЕНЬ В ИСТОРИИ]
ДЛЯ ВСЕХ
10:30, 12:00 - "Игрушки", 11:00 - "Бобик в гостях у Барбоски". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - персональная выставка голубей из питомника Юрия Неёлова. Выставочный зал, улица Севастопольская, дом 12. Вход бесплатный.
11:00 - мастер-класс по сухому валянию: "Снегирь". Галерея традиционных промыслов и ремесел, улица Орджоникидзе, 47 (первый этаж, правое крыло). Телефоны для записи: 50-75-56, 50-75-54, 46-45-83.
12:00 - уральская сказка, интерактив "Как Иван в золотое царство ходил". Музей-усадьба Колокольниковых, улица Республики, 20. Обязательна запись по тел.: 46-49-63. Подробности здесь.
15:00 - "Волшебные струны, послушный смычок…" - концерт, в котором можно познакомиться с инструментами, входящими в состав струнно-смычковой группы симфонического оркестра – альт и виолончель. Прозвучат произведения для этих инструментов, созданные композиторами разных эпох. Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
15:00 - клуб разговорного английского языка "BRAINSTORM": "Вредные советы и привычки". Библиотечный центр для молодежи, Червишевский тракт, 15, к.1. Вход бесплатный, но по читательским билетам, для оформления которого нужен паспорт. Необходима предварительная запись.
17:00 - спектакль "Суини Тодд". Театр "Солнце Сибири". "Дом печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности, билеты здесь.
18:00 - спектакль "Пули над Бродвеем". Драмтеатр, улица Республики, 129. подробности, билеты здесь.
19:00 - Jazz Manouche - удивительный коктейль из безудержной цыганской страсти и огня, сильнейших эмоций и завораживающих виртуозных импровизаций. В традиционном составе акустическое звучание: две гитары и контрабас. Fabric Bar, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - Тим Эрна - лидер молодого, но стремительно обретающего популярность коллектива "Asper X" , представит акустическую программу. Freedom Club, улица Ленина, 4. Подробности здесь.
20:00 - музыкальная вечеринка в стиле JAM. "Дом Печати", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
1669 году царь Алексей Михайлович заменил отрезание уха как признак судимости отсечением пальцев рук – дабы эти признаки точнее указывали на характер совершенного преступления.
В 1724 году Петром I издан Указ об обязательности знания служащими государственных учреждений Российской Империи законов и уставов и о воспрещении оправдываться незнанием законов, под страхом штрафов за неисполнение.
В 1905 году - "Кровавое воскресенье" в Санкт-Петербурге.
В 1927 году в Англии по радио был проведен первый репортаж в истории футбола. На стадионе "Хайберри" "Арсенал" принимал "Шеффилд Юнайтед".
В 1969 году миллионы советских людей смотрели прямую трансляцию встречи космонавтов, несколько дней назад благополучно приземлившихся на кораблях "Союз-4" и "Союз-5". Все улицы Москвы, по которым проезжали герои космоса для торжественного рапорта в Кремль, были заполнены многотысячной ликующей толпой. Брежнев лично приехал во "Внуково" за космонавтами.
В 1991 году по постановлению премьер-министра СССР Валентина Павлова начался обмен 50– и 100-рублевых купюр образца 1961 года. Сообщение о грядущей реформе появилось в печати лишь накануне, 21 января. Обмен продлился всего три дня (сталинская денежная реформа 1947 года отводила на эту процедуру неделю) и носил конфискационный характер. Сумма обмена не должна была превышать месячного заработка, в противном случае надо было писать объяснительную в специальную комиссию, созданную на каждом предприятии. Пенсионеры и неработающие меняли деньги в сберкассах. В многочасовых очередях люди теряли сознание, были даже случаи летального исхода. Процедура обмена состояла в следующем: деньги централизованно изымали и через неделю выдавали изъятую сумму 25-рублевыми купюрами. Новые, "павловские" 50– и 100-рублевки образца 1991 года появились в обращении лишь в начале февраля.
В 2005 году министр иностранных дел КНДР Ким Ке Гван объявил, что КНДР является ядерной державой.
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