ДЛЯ ВСЕХ
10:00, 12:00 - "Новогоднее настроение" - волшебная сказка с играми для малышей 2-5 лет; 11:00, 14:00 - "Старая-старая сказка" (6+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30 - новогодний утренник в зоопарке "Теремок". В программе поздравление Деда Мороза и Снегурочки, знакомство с обитателями контактного зоопарка, подарки от Деда Мороза, сладкая вата, аквагрим, шаромоделирование, фотозона. ТЦ "Колумб", Московский тракт, 118 - вход через подземную парковку.
10:30, 12:00, 14:30, 16:00 - спектакль "Снеговик-почтовик"; 11:00, 14:00 - "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - новогодняя сказка "Как Федор дочь Кощееву умкнул". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81, 5 этаж. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - куклы-великаны в шоу "Новогодняя книга чудес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Приключения Буратино". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 15:00 - "Свинка Пеппа: Дедморозное настроение" - супер-интерактивное новогоднее шоу, созданное по любимому всеми детьми мультсериалу, порадует своих маленьких зрителей. ДК "Нефтяник", улица П. Осипенко, 1. Подробности, билеты здесь.
12:00 - спектакль "Три поросенка". ДНК "Строитель", улица Республики, 179.
13:00 - "Доступное кино". Для незрячих и слабовидящих читателей в читальном зале ТОСБС фильмы с тифлокомментариями и субтитрами "Бетховен" и "Продавец игрушек". Библиотека для слепых, улица Холодильная, 84.
15:00 - Tesla шоу с Гарри Поттером в музее технологий "Атом". Дети до 14 лет обязательно в сопровождении взрослого (6+). ТЦ Остров, улица Федюнинского 67, второй этаж. Подробности, билеты здесь.
16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
16:00 - Discover Tyumen: экскурсия "Сумеречная Затюменка". Затюменка – исторический район. Находится на горе за рекой Тюменкой. В сумерки особенно приятно там гулять. В деревянных домиках светятся окна, топятся печки. Между домов виднеется Свято-Троицкий монастырь. Тут же – рельсы, радиополе, овраг. Дополнительная информация по телефону +7-919-953-56-25.
16:00 - семинар о здоровом питании "Вегетарианства нет!" проведет Евгений Щепин – сыроед со стажем. Коворкинг "Моя территория", улица Ванцетти, 1. Вход свободный. Необходима предварительная регистрация личным сообщением.
17:00 – Марафон читок "Лифты": 1 часть - "Язва" Егорова Ирина, 2 часть - "Шансы нулевые" Ирина Васьковская + обсуждение за чашкой кофе/чая (18+). Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81. Подробности здесь.
18:00 - "Зойкина квартира" - трагифарс по пьесе Михаила Булгакова (16+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
19:00 - "7 диких историй о превратностях судьбы". Сборник короткометражных черных комедий (18+) на языке оригинала с русскими субтитрами. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1431 году бургундский герцог продал за 10 000 франков захваченную в плен в результате предательства Жанну Д Арк епископу Кошону, действовавшему от имени английского короля.
В 1871 году Генри Брэдли запатентовал свое изобретение – маргарин.
В 1899 году издание "The New York Times" впервые в стране использовало слово "автомобиль" в одной из своих статей.
В 1924 году, через два года после обнаружения пирамиды египетского фараона Тутанхамона, британская экспедиция под руководством археолога Говарда Картера нашла сокровище пирамиды: каменный саркофаг фараона. Когда в феврале саркофаг вскрыли, внутри оказался золотой гроб с мумией Тутанхамона.
В 1959 году президент Дуайт Эйзенхауэр подписал указ об образовании штата Аляска. Бывшая Русская Америка стала 49 штатом США.
В 1977 году произведён первый компьютер фирмы Apple.
В 2007 году четырнадцатилетний британский школьник Майкл Перхэм стал самым юным яхтсменом, в одиночку пересекшим Атлантический океан. Наперекор ураганным ветрам, гигантским волнам он проделал путь в 5630 километров на яхте "Чики Манки" длиной 8,5 метра, стартовав 18 ноября 2006 года в Гибралтаре и финишировав через 46 дней в бухте Нельсона на южном берегу карибского острова Антигуа.
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