ДЛЯ ВСЕХ
10:00 - "Новогоднее настроение" - волшебная сказка с играми для малышей 2-5 лет; 11:00,14:00 - "Золушка" (6+). Театр "Ангажемент", улица Олимпийская, 8а. Подробности, билеты здесь.
10:30, 12:00, 14:00 - спектакль "Снеговик-почтовик"; 11:00, 14:00 - "Госпожа Метелица". Театр кукол, улица Кирова, 36. Подробности, билеты здесь.
11:00 - "Приключения Буратино"; 12:00 - "Фунтик Неуловимый". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности, билеты здесь.
11:00, 14:00 - куклы-великаны в шоу "Новогодняя книга чудес". Филармония, улица Республики, 34. Подробности, билеты здесь.
11:00 - новогодний фитнес-интенсив со 2 по 8 января. В программе: аэробика, силовой фитнес, кардио и жиросжигающие тренировки, растяжка. Танцевальная студия More Dance, улица Урицкого 36, каб. 506а. Подробности здесь.
12:00 - спектакль теней "Как ежик и медвежонок встречали новый год". Театр "Солнце Сибири", улица П. Осипенко, 81, 5 этаж. Подробности, билеты здесь.
12:00, 16:00 - шоу "Гиппопотамус". Тюменский цирк, улица Первомайская, 15. Подробности, билеты здесь.
13:00 - Discover Tyumen: поселок ДОК. "Деревообрабатывающий комбинат вызовет в нас ностальгию по Советскому Союзу. Пойдём по рельсам. Спустимся на лёд Туры. Насладимся природными тишиной и покоем. Будем дышать свежим воздухом и созерцать ослепительно белый снег". Подробности по тел. +7-919-953-56-25.
18:00 - необыкновенное путешествие по "сказочной" Тюмени: театрализованные и интерактивные развлечения - экскурсия автобусная с выходами для фотографирования (Центральная площадь, купеческий квартал, Мост влюбленных, Цветной бульвар, Городская площадь). Все пассажиры новогоднего рейса получат сладкий подарок от Деда Мороза и Снегурочки. Мастерская путешествий "Рыжий слон". Подробности здесь.
19:00 - "7 диких историй о превратностях судьбы". Сборник короткометражных черных комедий (18+) на языке оригинала с русскими субтитрами. FABRIC BAR, улица Молодежная, 74/4. Подробности здесь.
19:00 - "Ханума". Драмтеатр, улица Республики, 129. Подробности,билеты здесь.
ДЕНЬ В ИСТОРИИ
В 1549 году в России был учрежден Посольский приказ (на современном языке – министерство иностранных дел).
В 1703 году (по старому стилю) вышел первый номер первой русской газеты "Ведомости". По важности это нововведение Петра не уступало организации флота - до этого в России не было ни одного массового публицистического печатного органа, кроме придворного издания "Куранты". Газета имела цели не только просветительские, но и идеологически-пропагандистские. Общество надо было убедить в необходимости и правильности петровских преобразований.
В 1770 году 35-летний провинциальный инженер-самоучка Иван Петрович Кулибин, тремя годами раньше приглашенный в столицу Екатериной II, сдал экзамен на право руководства механическими мастерскими Петербургской Академии наук.
В 1839 году Луи Дагер произвел первую фотосъемку Луны.
В 1910 году в Москве впервые состоялись соревнования летающих авиамоделей.
В 1943 году началось отступление немецких войск на Кавказе.
В 1992 оппозиция свергла грузинского президента Звиада Гамсахурдию.
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