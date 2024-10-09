Медиахолдинг "Тюменская область сегодня" возглавит Илона Гимпелевич

Медиахолдинг "Тюменская область сегодня" возглавит экс-начальник управления массовых коммуникаций департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Илона Гимпелевич, сообщает информационный центр правительства региона.

Отмечается, что при этому медиахолдинга появится новое направление работы - на его базе будет создан центр поддержки и развития региональных медиа, где муниципальным СМИ будет предоставляться информационное, методическое, образовательное сопровождение.

"Опыт работы в паводок, который мы прошли, показал, что этот институт нужен нам для выстраивания единого информационного пространства по всему региону. Это очень важная стратегическая задача. И другого такого человека, который мог бы быть авторитетом для этих изданий и для главных редакторов в нашей команде нет", - отметила директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Ирина Широкова.

В департаменте по общественным связям сообщили, что Гимпелевич проработала в департаменте почти восемь лет, в качестве руководителя "ТОС" на работу она выходит с 10 октября. Также там отметили, что подумают над новым названием для медиахолдинга, так как "Тюменская область сегодня" уже не соответствует содержанию, хотя бы потому, что в его составе уже 8 СМИ: газеты "Тюменская область сегодня", "Тюменская правда", "Тюменские непоседы"; журналы "Врата Сибири", "Мир национальностей", "Сибирское богатство"; 2 сайта и 6 групп в соцсетях и почти 70 человек коллектив.